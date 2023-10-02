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Bakan Işıkhan 'Önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim’ dedi: Asgari ücret 2024 zammı için iki ayrı hesap ortaya çıktı! Memur zammı mı, enflasyon mu?

02.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Yeni yılda uygulanacak asgari ücrette emekli zamlarında olduğu gibi yine enflasyon etkili olacak. 6 aylık enflasyona göre bakıldığında yeni ücret 15 bin lirayı geçerken memur zammına göre 17 bin liranın üstüne çıkıyor. İşte asgari ücret Ocak 2024 için zam formülleri ve haberin detayları…

Bakan Işıkhan 'Önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim’ dedi: Asgari ücret 2024 zammı için iki ayrı hesap ortaya çıktı! Memur zammı mı, enflasyon mu?

Yaklaşan Aralık ayı ile birlikte asgari ücret ile ilgili çalışmalar da başlıyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirlemiş olacak. Bundan önceki komisyonlarda olduğu gibi yine masada enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor.

Daha önceki toplantılarda asgari ücret artışları, gerçekleşen enflasyonun üzerinde tespit edilmişti. Bu yıl için de yine enflasyonun üzerinde artış yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iki artışla birlikte asgari ücret yüzde 110 arttı.

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BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun getirdiği yükü azaltmanın ortak hedefleri olduğunu belirterek, "Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" dedi.

Bakan Işıkhan, ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi. Ancak sosyal diyalogla iş dünyasının güçlendirilebileceğini, işçilerin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmalarının desteklenebileceğini, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın da bu şekilde gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

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ASGARİ ÜCRET OCAK 2024 ZAMMI İÇİN HESAP YAPILDI

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, asgari ücretin enflasyona göre belirlenmesi durumunda iki farklı rakam ortaya çıkıyor. Orta Vadeli Program'da açıklanan yüzde 65 enflasyon öngörüsü bulunuyor. Buna göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak çıkıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı ile yapılacak zam bu öngörüye göre yüzde 49,46.

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REFAH PAYI İLE RAKAM DAHA DA YÜKSELECEK

Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, net ücret 11 bin 402 TL. 2 aylık enflasyon belli oldu ve yüzde 19.44. Buna göre bir hesap yapıldığında asgari ücret 13 bin 619 TL olarak karşımıza çıkıyor. 6 aylık enflasyon tahminleri yüzde 37,76 civarında ve burada hesaplanan asgari ücret 15 bin 707 TL olarak karşımıza çıkıyor. 6 aylık memur zammı yani yüzde 49,46 referans alınırsa asgari ücret 17 bin 42 TL olacak. Ayrıca refah payı da ilave edilirse bu rakamların artması da mümkün olacak.


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asgari ücret

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