Bakan Kacır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Üretimle, bilimle, teknolojiyle ve milletimizin alın teriyle, akıl teriyle elde ettiği kazanımlarla geleceğe yürüyoruz.

Her yeni eser, her büyük atılım ve her başarı, Türkiye’nin yarınlarına duyduğumuz inancın ve tam bağımsızlık irademizin bir nişanesidir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, devletimize hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Cumhuriyetimizi büyük hedeflere erişerek Türkiye Yüzyılı’na taşıyacağız"