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Bakan Kacır'dan Türkiye-Katar ilişkilerinde "sanayi ve teknoloji alanında yeni işbirliği" mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke liderlerinin vizyonları doğrultusunda son yıllarda önemli bir ivme kazanan Türkiye-Katar ilişkilerini, sanayi ve teknoloji alanında yeni işbirlikleriyle ileri taşıyacaklarını bildirdi.

Bakan Kacır'dan Türkiye-Katar ilişkilerinde "sanayi ve teknoloji alanında yeni işbirliği" mesajı

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninde hazır bulunduklarını ifade etti.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, şunları kaydetti:

"Liderlerimizin vizyonları doğrultusunda son yıllarda önemli bir ivme kazanan Türkiye-Katar ilişkilerini, sanayi ve teknolojide yeni işbirlikleriyle ileri taşıyacağız. Ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarını, karşılıklı yatırımlarla ve ortak projelerle somut kazanımlara dönüştürerek bölgemizin kalkınmasına ve ekonomik işbirliğimize katkı sunmayı sürdüreceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Fatih Kacır
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