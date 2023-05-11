Bakan Karaismailoğlu, canlı yayında ilk kez açıkladı! İstanbul - Antalya arası 5 saatin altına iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV yayınında hayata geçecek projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Antalya arasında hızlı tren hattı yapılacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, 714 kilometrelik mesafenin 4 saat 45 dakikaya düşeceğini aktardı. Kanal İstanbul ile ilgili de açıklamalar yapan Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'la Boğaz gemi trafiğini ve çevreye vereceği zararı azaltmış olacağız. Amacımız İstanbul Boğazı'nın güvenliğini de sağlamak. Burası alternatif bir su yoludur. Çevreci bir projedir" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İSTANBUL BOĞAZI'NA ÜÇÜNCÜ TÜNEL PROJESİ: 28 KM UZUNLUĞUNDA OLACAK

"İstanbul'da şu anda yaklaşık 320 kilometre uzunluğunda bir raylı sistem ağı var. İstanbul ulaşım ana planı bunun 1100 kilometreye kadar çıkması gerektiğini söylüyor. Şehri yaşanılabilir hale getirmenin ana unsuru bu. Büyük İstanbul Tüneli'nin bulunduğu güzergah aslında şu anki Metrobüs güzergahıdır. Söğütlüçeşme'den başlar, Birinci Boğaz Köprüsü'nün altından geçerek, Gayrettepe'ye gelir ve Gayrettepe'de bunun istasyonu da hazır şu anda. Biz Gayrettepe Havalimanı metrosunu yaparken, Gayrettepe istasyonunu Zincirlikuyu'da 70 metre derinlikte ve mevcut Garettepe Havalimanı İstasyonu'nun altında dizayn ettik ve imalatlarını yaptık. Orada yolcu alışverişini direkt istasyon içerisinde yapabilecek. Söğütlüçeşme'den kalkan bir tren ister havalimanına, isterse E-5'ten devam ederek Beylikdüzü'ne kadar gidebilecek. 28 kilometre uzunluğunda olacak. Uzunçayır'dan başlayacak ve Boğazı geçtikten sonra Gayrette'den Mecidiyeköy'den ve Çağlayan'dan Edirnekapı'ya oradan da Zeytinburnu ve Bakırköy'e kadar uzanacak. Bakırköy'de şu anda mevcut istasyona ve Beylikdüzü metrobüs hattına entegre olacak.

Bu yıl içerisinde ihalesinin yapılmasını planlıyoruz. Günlük 1,3 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapacak. Bu Proje tamamlandığı zaman metrobüs yoğunluğu da azalacaktır.

BU YIL HANGİ METRO PROJELERİ TAMAMLANACAK?

Bu yıl Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattının inşaatını tamamlamıştık. Bu yıl içerisinde bunun Kağıthane - Gayrettepe bağlantısını da bitiriyoruz. Yine bunun devamı olan İstanbul Havalimanı - Halkalı hattını da yine bu yıl içerisinde bitiriyoruz. O da 31 kilometre uzunluğunda mega bir proje olarak İstanbulluların hizmetine alınacak. Yine bunun Gayrette bağlantısını da bu yıl bitiriyor olacağız. 69 kilometre uzunluğunda Marmaray Halkalı'dan başlayıp, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı, Kağıthane ve Gayrettepe'ye uzanan devasal şehir içi raylı sistemden bahsediyoruz. Bu tamamlandığında Kağıthane'den hem Arnavutköy'e hem Başakşehir'e metro ile gitme imkanı olacak.

Bakırköy sahilden Kirazlı'ya uzanan metro hattımızın çalışmaları da devam ediyor. Bunu da yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz.

KANAL İSTANBUL PROJESİ: BİZ BÜYÜK DÜŞÜNÜYORUZ

İstanbul Boğazı'ndan binlerce gemi geçiyor. Bu ilerleyen zamanda daha da artacak. Kanal İstanbul'la Boğaz gemi trafiğini ve çevreye vereceği zararı azaltmış olacağız. Amacımız İstanbul Boğazı'nın güvenliğini de sağlamak. Burası alternatif bir su yoludur. Çevreci bir projedir. Ortalama bir geminin günlük bekleme maliyeti 100 bin dolar civarında. Bu parayı vermemek için gemiler Kanal İstanbul'dan beklemeden geçecekler. Kanal İstanbul'la birlikte Karadeniz kıyısında İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde dünyanın en büyük lojistik liamanlarından birini yapacağız. 400 milyon yük yerleştirme kapasitesine sahip bir limanı orada inşa edeceğiz. Biz büyük düşünüyoruz.

ANKARA - İSTANBUL ARASI SÜPER HIZLI TREN HATTI: 80 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ankara - İstanbul hattında süper hızlı tren projesini hayata geçireceğiz. Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek. Saatte 350 kilometre hız yapacak. Mevcut hızlı tren hattı da mevcut yapısıyla devam edecek. Bu yıl süper hızlı tren hattının da ihalesini yapacağız.

Samsun'dan Sarp'a kadar hızlı tren projesini de hayata geçireceğiz. Karadeniz boydan boya demiryolu ile buluşacak. 513 kilometre uzunluğundaki bu proje bittiğinde Trabzon - Sarp arası 70 dakika, Trabzon - Samsun arası 2 saat ve Trabzon -Ankara arası ise 4,5 saate inecek.

İSTANBUL - ANTALYA ARASI HIZLI TREN: 714 KM 4 SAAT 45 DAKİKAYA İNECEK

İstanbul - Antalya arası 714 kilometre 4 saat 45 dakikaya inecek. İstanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. 2 saat 15 dakikada 347 kilometrelik Eskişehir - Antalya arasını almış oluyoruz. Bu da şu an inşaatı devam eden Ankara - İzmir hattından da Afyonkarahisar'a entegre olacak."

