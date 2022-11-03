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Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Açılış için gün sayıyoruz

03.11.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye’nin güvenli yarınları, tam bağımsız Türkiye için yerli ve milli kabiliyetlerimizi her alanda artırmak nihai hedefimizdir. Raylı sistemlerimiz için önemli olan ve bakanlığımızın desteği ile Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın açılışı için gün sayıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Açılış için gün sayıyoruz

Mobilya Kent Tramvay Hattında hizmet verecek ilk tramvay aracının banttan indirilmesi töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımlarıyla, Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Bozankaya Elektrikli Ticari Araçlar ve Raylı Sistemler Üretim Merkezi’nde gerçekleşti. Kayseri’de hizmet verecek tramvay aracının teslim töreninde konuşan Karaismailoğlu, Gaziantep’in bugüne kadar yapılan en önemli ulaşım projesi GAZİRAY’ı 5 Kasım Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açacaklarını belirtti.

Karaismailoğlu, demiryollarındaki lokomotif ve tren setlerinde yerli ve milli üretime ağırlık verdiklerini dile getirerek, "2023 ve 2024 yıllarında 20 adet 'E 5000' ana hat lokomotifi üretip TCDD Taşımacılık A.Ş. envanterine kaydedeceğiz. Milli Elektrikli Tren Seti projesinde; üretim çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Saatte 160 kilometre hız kapasitesine sahip olan set üretiminde prototip hazır. Saatte 225 kilometre hızında Elektrikli Tren Seti Tasarım ve Prototip Üretim Projemizin tasarım çalışmalarına başladık" dedi.

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'SKUTER BAĞLAMA YERLERİ VAR'

5 şehirde, uzunlukları 152,4 kilometreyi bulan 12 projenin yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Kent içi raylı sistemlerde önemli projelere imza atıyoruz. Kayseri'de çalışacak ilk aracını banttan indireceğimiz tramvaylardan 5 adet üretiyoruz. Tramvaylarımızın uzunluğu 32,7 metre, genişliği 2,65 metre, yolcu kapasitesi 288 ve hızı da saatte 70 kilometre olacak. Bu hattımıza özel olarak üretmekte olduğumuz 5 tramvay aracımızın tasarımında şehrin ihtiyacına uygun, teknik ve sosyal açıdan uyumunu ön planda tuttuk. Tramvaylarımızın imalatında; yeni teknolojiler, çevre dostu enerji kullanmasını sağlayacak motor ve hareket aksamlarını kullandık. Ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlara azami özen gösterdik. Üç aşamalı üstün konforlu koltuklar yerleştirdik, koltuk döşemelerinde Erciyes motifleri kullandık. Tramvaylarımızda bisiklet ve scuter bağlama yerleri ve şarj üniteleri yaptık. Kolay bakım gerektiren ekipmanlar kullandık. Bugün ilkini banttan alacağımız araçlarımızın üretimindeki yerlilik oranı yüzde 61’in üzerinde. Testlerine başlayacağımız tramvaylarımızı, en kısa zamanda hattımızda işletmeye alacağız." dedi.

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'YERLİ KABİLİYETLERİMİZİ ARTIRMAK NİHAİ HEDEFİMİZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği projelerde yerli üretim ve mühendislik imkanlarını kullanmaya önem verdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye’nin güvenli yarınları, tam bağımsız Türkiye için yerli ve milli kabiliyetlerimizi her alanda artırmak nihai hedefimizdir. Raylı sistemlerimiz için önemli olan ve bakanlığımızın desteği ile Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’mızın açılışı için gün sayıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Karaismailoğlu metro

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