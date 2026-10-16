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Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: 'Bu olay üzerinden siyaset yapmak acizliktir'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sel felaketine ilişkin Kanal İstanbul üzerinden yaptığı eleştirilere yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu olayın üzerinden siyaset yapmak acizliktir. Kanal İstanbul projesi üzerinde sadece sosyal konut projeleri yapılmaktadır" dedi.

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: 'Bu olay üzerinden siyaset yapmak acizliktir'
Cansu Çamcı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beraberinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile selin vurduğu Ayazağa’da açıklamalarda bulundu.

"BU OLAYIN ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAK TEK KELİMEYLE İFADE ETMEK GEREKİRSE ACİZLİKTİR"

Bakan Kurum, gazetecilerin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarını sorması üzerine, "3 vefatımız var, 5 kaybımız var. İstanbul'un tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birini yaşıyoruz. Daha hala kayıplarımızı, arama faaliyetini sürdürürken bu olayın üzerinden siyaset yapmak tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sayın Özgür Özel'in kendi basiretsizliğini, kendi yönetimlerindeki sıkıntılarını örtme çabasıdır" dedi.

Kanal İstanbul projesi üzerinde Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi en güvenli en sağlam konutların inşa edildiği sosyal konut projelerinin yapıldığının altını çizen, Bakan Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu irade çerçevesinde 1 milyon 700 bin sosyal konut yapılmıştır. Türkiye'de 2 milyon 300 bin konut yapılmıştır. 11 ilimizde 2 yılda eşi benzeri görülmemiş bir çalışmayla 455 bin konut bitirilip teslim edilmiştir. Bu yapılan planlı, dirençli konutlarda vatandaşımızın, yaşanan afetlerde burnu bile kanamamıştır. Bakın, burnu bile kanamamıştır. Bunu en son deprem bölgesi göstermiştir. Burada vatandaşımız planlı bir kentleşme istiyor" diye konuştu.

Bakan Kurum dan Özgür Özel e tepki: Bu olay üzerinden siyaset yapmak acizliktir 1

“BİZ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ, SİYASET YAPMIYORUZ, KİMSEYİ SUÇLAMIYORUZ”

İstanbul’da parti ayrımı yapmaksızın yerel yönetimle birlikte çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum şunları söyledi: Şimdi kendisi sokağa çıkmadığı için sokakta ne isteniyor, ne bekleniyor bunu bilmiyor. Gelsin Ayazağa'da, sorun neymiş bizzat yerinde bir görsün. Ve çözüme ilişkin, siyaset yapacağına, burada siyasi acizlik göstereceğine gelip burada o iradeyi, bakın biz Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle, Sarıyer Belediye Başkanımızla birlikte burada ne ihtiyaç var, ne eksiklik var, bunu beraber konuşuyor, istişare ediyor ve hep birlikte yapılması gerekeni ortaya koymaya çalışıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz. Ve bugün doğrusunun da bu olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kendi açıkçası yönetim beceriksizliğini bu hesaplaşmalarla, bu iftiralarla kapatmaya çalışmasın.

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Özgür Özel Murat Kurum
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