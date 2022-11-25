Bakan kurum deprem bölgesinde! 'Belediyelere 10 milyon liralık kaynak aktarıldı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından geldiği Düzce’nin ilçe ve mahallerindeki incelemelerine sonraki gün de devam etti. Geceyi Düzce’de geçiren Bakan Kurum, Gümüşova Kaymakamlığı’nda muhtarlarla bir araya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Toplantının ardından Kurum, Gümüşova esnafını ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, Kıyıköy ve Kışla köylerinde hasarlı evlerde incelemelerde bulunduktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mobil Koordinasyon aracında Bakanlık yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, mahallerdeki incelemelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Düzce Valiliği’nde yapılan koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantının sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Murat Kurum, her afette olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla devletin tüm imkanlarıyla afet bölgesinde olduklarını dile getirdi. Düzceli depremzede vatandaşlarla seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapılması gereken tüm çalışmaları sahada bir fiil tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini, ihtiyaçlarını gidermek için AFAD'ımız, Kızılay'ımız, jandarmamız, emniyet güçlerimiz, Valiliğimiz, belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, yine TOKİ'miz, İller Bankamız, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ve bütün bakanlıklarımız seferberlik ruhuyla hareket etmektedir.

Sahada bir fiil, köy köy mahalle mahalle gezip vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa yerinde tespit edip, çözmek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gölyaka merkezli deprem vesilesiyle Gümüşova, Çilimli ve depremden en çok etkilenen Cumayeri’nde hasar gören tüm mahallelerimizde ağır hasarlı binalarımıza giderek tespitlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın bu noktada ne talebi varsa o talepleri de hızlı bir şekilde gidermenin gayreti içerisinde olduk.”

“SAHADA 600'Ü AŞKIN ARKADAŞIMIZ VAR”

Bakan Kurum, vatandaşların geçici barınma ve gıda ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyerek, ”Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ilgili kurumlarımız, belediyemiz, TOKİ'miz, İller Bankamızdan aldığımız desteklerle birlikte sahada 600'ü aşkın hasar tespit çalışması yürüten arkadaşımız var. Havaların da yağışlı gideceği öngörüsüyle hasar tespitini bir an önce bitirmek arzusuyla çalışıyoruz. Bunun yanı sıra riskli gördüğümüz binalarda yapı izleme, binaları lazer tarama cihazlarımız ve mobil tarama laboratuvarlarımızla birlikte de araçlarımız gerekli her türlü tespiti yapıyorlar. Hızlı bir şekilde hasar tespitleri yapmak ve vatandaşımıza bundan sonraki süreç için yol haritasını sunmak en büyük arzumuz.” dedi.

“DÜZCE GENELİNDE ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI 71 BİNA, 134 BAĞIMSIZ BÖLÜM TESPİT EDİLDİ”

Bakan Kurum, yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri de açıklayarak, “Düzce genelinde yüzde 70'e yakın hasar tespiti tamamlandı. Şu an itibariyle toplamda 4 bin 316 bina ve 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapılmış oldu. Bu kapsamda Gölyaka'da 2, merkezde 4 binamız olmak üzere 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Cumayeri'nde 7 bina, 9 bağımsız bölüm, Çilimli'de 5 bina, 9 bağımsız bölüm, merkez üssü Gölyaka'mızda 23 bina, 42 bağımsız bölüm, Gümüşova ilçemizde 9 bina 16 bağımsız bölüm bulunuyor. Merkezde ise yapı stokunun eski olduğunu tespit ettiğimiz alanlarda 21 bina, 31 bağımsız bölüm olmak üzere Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi.” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, hasar tespitlerinin ardından vatandaşlara kira, eşya ve taşınma yardımı yapacaklarını da bildirerek acil yıkılacak binaların koordinasyonunu Düzce Valiliği ile yapacaklarını belirtti.

"BİNALARIN YIKIM VE TAŞINMA SÜRECİNİ BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ”

Bakan Kurum, evlerinde hasar tespiti tamamlanan vatandaşların internet üzerinden sonuçlara ulaşabileceğini belirterek, “Vatandaşlarımız, bugüne kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarını ‘e-Devlet’ veya ‘hasartespit.csb.gov.tr’ adreslerinin yanı sıra hem bizim ofislerimizden hem de AFAD'tan kimlik numaralarıyla öğrenebilirler. Burada evleri az hasarlı veya hasarsız olarak tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Evleri ağır hasarlı vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler.” diye konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Bakan Kurum, Düzce’de altyapı, elektrik, doğal gaz hasarları gideme çabası içerisinde olduklarını da ifade ederek, “Düzce’de içme suyu boruları ve kanalizasyonlarda ufak altyapı hasarları vardı. Belediyelerimiz bu hasarları İller Bankamız desteğiyle hızlı bir şekilde giderdi. Şu an şehrimize içme suyu ulaşmayan hiçbir bölgesi bulunmuyor.” dedi.

“BELEDİYELERİMİZE 10 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI”

İller Bankası eliyle şu an için Düzce deprem bölgesindeki belediyelere 10 milyon lira kaynak aktarıldığını belirten Bakan Kurum, “Tıpkı daha önceki afetlerde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın bilfiil anlık talimatlarıyla İzmir'de Elazığ'da, Malatya'da, sellerde Kastamonu, Rize, Bartın, Sinop'ta, yangınlarda Antalya’da, Muğla'da nasıl olduysak şimdi de Düzce’de afet bölgesindeyiz. Verdiğimiz sözler çerçevesinde nasıl ki; yeni yerleşim alanlarını hızlı bir şekilde inşa ettiysek aynısını Düzce'mizde de yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binaların yerine Düzce’nin mimarisine uygun zemin art 3-4 katı geçmeyecek konutların yapılacağını, köylerde ise tek katlı evlerin yapılarak teslim edileceğini sözlerine ekledi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMLER VE YAPI DENETİMLERİ CAN KAYBINI ÖNLEDİ”

Deprem öncesi kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını hatırlattı. Şuan sahada 250 bin konutun dönüşümünün devam ettiğini de ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“1999 depremi sonrasında Meclisimizdeki düzenlemeler, yapı denetim sistemindeki değişikliklerle birlikte bugüne kadar 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimi tamamlandı. Tüm bunlarla birlikte 24 milyon vatandaşımızı depreme dayanıklı evlerde oturtuyoruz. Düzce'de daha önce yaşadığımız depremlerde, Düzce'mize 6 bin 728 konutun yapımını tamamladık. Vatandaşlarımız bu konutlarda oturuyorlar ve sağlam güvenli. Bu depremde de herhangi bir hasarla karşılaşmadık. ‘İlk Evim’ projemiz kapsamında 1100 konut inşa edeceğiz ki; bu konutlarda da vatandaşlarımız depreme dayanıklı alanlarda oturabilecekler. Gölyaka'mızda da diğer ilçelerimizde de bu projelerimizi devam ettireceğiz. Belediyemizin belirlediği 8 kentsel dönüşüm alanı var. Depremin 5.9 şiddetinde olmasına rağmen Düzce merkezde hiç bir binamızın yıkılmadığını ve yapı stokunun yüzde 75-80'inin bu yapılan düzenlemeler, çalışmalarla birlikte yenilendiğini düşündüğümüzde şükrediyoruz.

Hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Az hasarlı ve kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili de belediyemizle birlikte inşallah bu çalışmaları yapacağız.”

“DEPREM DÖNÜŞÜMÜ SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE, MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ”

Bakan Kurum, 2018 yılında Çipli Beton Uygulamasını başlatarak dökülen betonları takip ettiklerini, Bina Kimlik Sistemi (BKS) ile de önemli adımlar atıldığını belirterek, “Kimlikli binalarda binanın yapısı, statiği, projesi, buradaki oturan vatandaşlarımızın, yine İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz ortak çalışma çerçevesinde nüfus bilgilerine kadar her türlü bilgiye AFAD'ımızla birlikte ulaşabiliyoruz. 65 bin binamıza da bu anlamda dijital kimlik belgesi kazandırmış olduk. Kentsel dönüşüm projelerine kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Düzce'de olduğu gibi tüm illerimizde yapı stokunun tamamını kentsel dönüşüme tabii tutmak suretiyle depreme dayanıklı şehirlerimizin inşasını, ihyasını Türkiye Yüzyılı'nda da yapmaya devam edeceğiz. 2035 yılına kadar bir hedef koyduk ve bu hedef çerçevesinde tüm illerimizde çalışmalarımızı, belediyelerimizle birlikte yapacağız. Hep söylüyoruz; deprem dönüşümü siyaset üstü bir meseledir. Millî güvenlik meselesidir ve bu manada da tüm vatandaşlarımıza çağrımız şu; kentsel dönüşümle alakalı Bakanlığımız ve belediyelerimizle her türlü projeyi yapmak suretiyle kentsel dönüşüm seferberliğine katkı sunmalarını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

BAKAN SOYLU İLE KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Murat Kurum, depremin ardından geldiği ve dün geceyi de geçirdiği Düzce’de sabah saatlerinde ilk olarak Gümüşova İlçesi Hükümet Konağı'na geçti ve burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Kurum daha sonra Kıyıköy ve Kışlaköy’e geçerek, beraberindeki yetkililerle evleri ve işyerleri hasırlı vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Bakan Kurum, Düzce’deki şehir içme suyu arızasının giderildiğini belirtirken, “Acil şikâyetlere arkadaşlar bakacaklar. Biz bu hasar tespitlerini bugün neticelendirebilirsek değerlendirip, netleştireceğiz sizleri de bilgilendireceğiz. Çadır talebiniz ne kadar ise karşılanacak.” dedi.

MAHALLE MUHTARLARINDAN SORUNLARIN DİNLEDİ

Bakan Kurum, daha sonra Cumayeri ilçesine geçerek kapalı pazar yerinde muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini tek tek dinledi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yetkililere talimatlar verdi.

Daha sonra depremde ağır hasar alan Ayşe Metin Camisi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, camiyi yıkacaklarını ve yenisinin inşa edileceğini, vatandaşların ibadetlerini yapabilmeleri için de inşaat sürecinde prefabrik mescit kuracaklarını söyledi. Cami çıkışında yanına gelen çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Kurum, depremde evinde hasar oluştuğu için geceyi çadırda geçirdiğini söyleyen Nermin Eren’in evini ziyaret etti, ardından hasar gören Cumayeri Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.



