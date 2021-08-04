Bakan Kurum duyurdu: Bir ay içerisinde inşaatlar başlıyor

Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum özel bir TV kanalına yaptığı açıklamada, evi yanan vatandaşlara yeni evlerinin yapımına bir ay içinde başlanacağını belirtti.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

33 mahallede çalışma yapıldı 3 mahallede çalışmalar devam ediyor. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası gereken tüm adımlar atılacak. En kısa sürede vatandaşın yarasını sarmak için uğraşıyoruz. Vatandaşımız milletine güveniyor. Bizler de onları mahcup etmemek için çalışıyoruz.

Her mahalleye her köye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor onların ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Hayvanlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. 50 bin lira kadar eşya ve gereken yardımları yapacağız.

İNŞAATLAR BİR AY İÇİNDE BAŞLAYACAK

Zarar gören hayvanların tespiti zarar gören tarım alanlarının tespiti yapılıyor bunlar için gereken adımları atacağız. Eş zamanlı konut yapımı için çalışacağız. Evlerin yapımı için çalışmalarımız sürüyor. 1 ay içerisinde inşaatlar başlayacak. En geç önümüzdeki yaz itibariyle evlerini ahırlarını camilerini inşa edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan süreci çok yakından takip ediyor. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz. Bizler burada uykusuz ve yorgun olabiliriz ama vatandaşlarımızın bize olan güvenlerini hissettikçe moralimiz yükseliyor.

Nasıl ki diğer illerde gereken adımları atıp vatandaşlarımızın yaralarını sardıysak burada da gereken adımları atacağız ve onların yaralarını saracağız. Burada 3 tane köyümüzü tamamen yenileceğiz. Bunlar bölgenin yöresel mimarisine uygun şekilde yapılacak.

Orman alanlarımız hiçbir şekilde imara açılmayacak. Biz bu iddiaları dikkate almıyoruz ve işimize bakıyoruz. Bundan önce bu işlem yapılması bundan sonra da yapılmayacak.



