FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Kurum duyurdu: Bir ay içerisinde inşaatlar başlıyor

Bakan Kurum duyurdu: Bir ay içerisinde inşaatlar başlıyor

04.08.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, yanan evlerin yerlerine yeni evlerin inşaatının bir ay içerisinde başlayacağını aktardı. Bakan Kurum, 'yanan ormanların imara açılacak' iddialarına da son noktayı koydu.

Bakan Kurum duyurdu: Bir ay içerisinde inşaatlar başlıyor

Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum özel bir TV kanalına yaptığı açıklamada, evi yanan vatandaşlara yeni evlerinin yapımına bir ay içinde başlanacağını belirtti.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

33 mahallede çalışma yapıldı 3 mahallede çalışmalar devam ediyor. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası gereken tüm adımlar atılacak. En kısa sürede vatandaşın yarasını sarmak için uğraşıyoruz. Vatandaşımız milletine güveniyor. Bizler de onları mahcup etmemek için çalışıyoruz.

Her mahalleye her köye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor onların ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Hayvanlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. 50 bin lira kadar eşya ve gereken yardımları yapacağız.

İNŞAATLAR BİR AY İÇİNDE BAŞLAYACAK

Zarar gören hayvanların tespiti zarar gören tarım alanlarının tespiti yapılıyor bunlar için gereken adımları atacağız. Eş zamanlı konut yapımı için çalışacağız. Evlerin yapımı için çalışmalarımız sürüyor. 1 ay içerisinde inşaatlar başlayacak. En geç önümüzdeki yaz itibariyle evlerini ahırlarını camilerini inşa edeceğiz.

Bakan Bilgin: Orman yangınlarından etkilenen ilçelerde SGK prim borcu ödemeleri erteleniyorBakan Bilgin: Orman yangınlarından etkilenen ilçelerde SGK prim borcu ödemeleri erteleniyor

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan süreci çok yakından takip ediyor. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz. Bizler burada uykusuz ve yorgun olabiliriz ama vatandaşlarımızın bize olan güvenlerini hissettikçe moralimiz yükseliyor.

Nasıl ki diğer illerde gereken adımları atıp vatandaşlarımızın yaralarını sardıysak burada da gereken adımları atacağız ve onların yaralarını saracağız. Burada 3 tane köyümüzü tamamen yenileceğiz. Bunlar bölgenin yöresel mimarisine uygun şekilde yapılacak.

Orman alanlarımız hiçbir şekilde imara açılmayacak. Biz bu iddiaları dikkate almıyoruz ve işimize bakıyoruz. Bundan önce bu işlem yapılması bundan sonra da yapılmayacak.

Yangın bölgelerinde "Pes" dedirten fırsatçılık! Yanan tarlaları satışa çıkardılarYangın bölgelerinde "Pes" dedirten fırsatçılık! Yanan tarlaları satışa çıkardılar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Hava Kurumu'ndan dikkat çeken satış kararı!Türk Hava Kurumu'ndan dikkat çeken satış kararı!
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Takı takacaklar yarım gram altına yöneldi Takı takacaklar yarım gram altına yöneldi
Anahtar Kelimeler:
yangın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Fiyatı normalinin 3 katı!

Fiyatı normalinin 3 katı!

Bakan Muş: Fahiş fiyat artışları incelemeye alındı

Bakan Muş: Fahiş fiyat artışları incelemeye alındı

Yangınlar kereste fiyatlarını artırdı

Yangınlar kereste fiyatlarını artırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 ilimize petrol müjdesi!

4 ilimize petrol müjdesi!

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.