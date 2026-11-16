Bakan Memişoğlu: "Yürüttüğümüz çalışmaların da katkısıyla primer sezaryen oranında yüzde 12’lik düşüş sağladık"

Sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere il ziyaretlerinde bulunduklarını sahada görev yapan çalışanlarla bir araya geldiklerini aktaran Memişoğlu, sağlık politikalarını ve yatırım planlarını bu çerçevede şekillendirdiklerini ifade etti.

Türkiye’nin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artırdıklarını belirten Memişoğlu, "Bugün bin 527 hastanemiz, 275 bin hasta yatağımız ve 48 bin yoğun bakım yatağımızla güçlü bir hizmet kapasitesine sahibiz. Her gün 3 milyondan fazla vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz. Bu büyük hizmet sunumunun arkasında; 1,5 milyonluk fedakar sağlık ailemiz var. Hekiminden hemşiresine, teknisyeninden hasta bakıcısına kadar tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"BUGÜN 8 BİN 413 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİMİZDE, 31 BİN 111 AİLE HEKİMİMİZLE VATANDAŞLARIMIZA HİZMET VERİYORUZ"

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nda mottolarının ‘Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık’ olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Bugün 8 bin 413 aile sağlığı merkezimizde, 31 bin 111 aile hekimimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemelerle, aile hekimliği sistemimizi daha da güçlendirdik. Göreve geldiğimiz günden bu yana, 723 aile sağlığı merkezimizi hizmete açtık. 372 merkezimizin de yapımını sürdürüyoruz. Bu merkezleri tamamladığımızda toplam bin 95 yeni aile sağlığı merkezini vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Son bir yılda 35 milyon vatandaşa 118 milyon tarama ve izlem gerçekleştirdiklerini aktaran Memişoğlu, "7,5 milyon kişide risk tespit ettik. Gerekli takip ve tedavi süreçlerini başlattık. Yine son bir yılda, 8,2 milyon kanser taraması yaptık. İleri incelemeler sonucunda 21 bin 179 vatandaşımızda kanser tespit ettik, erken dönemde tedavilerine başladık. Böylece, koruyucu sağlık hizmetlerimiz sayesinde hastalıkları ilerlemeden tespit ediyor; vatandaşlarımızın tedaviye daha erken ulaşmasını sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını da desteklediklerine değinen Memişoğlu, bu kapsamda, Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin sayısını 366'ya çıkardıklarını belirtti.

"HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYADA TERCİH EDİLEN MERKEZLERDEN BİRİ HALİNE GETİRMEKTİR"

Bakan Memişoğlu, Esenlik Merkezlerini ilk kez hayata geçirdiklerini söyleyerek "Hızla benimsenen bu merkezlerin, ülkemizin dört bir yanında yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Çok kısa zamanda 18 Esenlik Merkezi açıldı. Bu merkezlerimiz, koruyucu sağlık hizmetlerimize yeni bir ivme kazandırırken Türkiye’nin sağlık turizmine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hedefimiz; ülkemizi bu alanda, dünyada tercih edilen merkezlerden biri haline getirmektir" diye konuştu.

"2002 YILINDA BİNDE 31,5 OLAN BEBEK ÖLÜM HIZIMIZ BİNDE 7,7'YE GERİLEYEREK TARİHİMİZİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ"

Anne ve bebek sağlığının, bir ülkenin sağlık sisteminin gelişmişliğini gösteren en önemli ölçütlerden biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "2002 yılında binde 31,5 olan bebek ölüm hızımız binde 7,7'ye gerileyerek tarihimizin en düşük seviyesine indi. Bu sonuç, anne ve bebek sağlığını korumak için yürüttüğümüz çalışmaların başarısını gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

"YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALARIN DA KATKISIYLA PRİMER SEZARYEN ORANINDA YÜZDE 12’LİK DÜŞÜŞ SAĞLADIK"

Anne adaylarının doğuma sağlıklı ir şekilde gidebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "Özellikle tıbbi bir neden olmadan yapılan sezaryenlerin yüksekliğini önemli bir halk sağlığı meselesi olarak görüyoruz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum; Sezaryen bir ameliyattır. Nasıl ki diğer ameliyatlar sadece ihtiyaç duyulduğunda yapılıyorsa sezaryen de tıbbi gereklilik halinde yapılmalıdır. Ancak, ortada böyle bir zorunluluk yoksa doğumun doğal seyrinde gerçekleşmesi gerekir. Bizim sorumluluğumuz; sağlık konusunda, vatandaşlarımıza doğruyu söylemek ve doğru bilgiyi paylaşmaktır. Anneyle bebek için, doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur. Bu anlayışla Normal Doğum Eylem Planı’nı hayata geçirdik. Ebe desteğinden gebe okullarımıza, bilgilendirme çalışmalarından doğuma hazırlık hizmetlerine kadar yürüttüğümüz çalışmaların da katkısıyla primer sezaryen oranında yüzde 12’lik düşüş sağladık. Uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez azalma eğilimine girmesi çok önemli" dedi.

"TÜTÜNSÜZ BİR TOPLUM HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN YÜCE MECLİSİMİZİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"

Bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalarına da değinen Memişoğlu, "Bağımlılığın her türlüsüyle mücadelede; ilgili tüm kurumlarımızla ortak hareket ediyor, eylem planlarımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bildiğiniz gibi tütün bağımlılığı, ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu. Ülkemizde her iki ölümden biri, kalp ve damar hastalıkları ile kanserden kaynaklanıyor. Solunum yolu hastalıklarını da eklediğimizde bu oran, üçte ikiye ulaşıyor. Bu hastalıkların en önemli risk faktörlerinden biri; tütün kullanımı. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi, tütünle mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını korumak, tütünsüz bir toplum hedefimize ulaşmak için Yüce Meclisimizin desteğini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAM SÜRECİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZDA SON AŞAMAYA GELDİK"

Sağlık hizmetlerini büyük bir orduyla sürdürdüklerini söyleyen Memişoğlu, "118 bini uzman olmak üzere 251 bin hekim ve toplamda 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla sürdürmekteyiz. Sağlık ailemizi her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız, yakın zamanda 38 bin personel alım müjdesini vermişti. İstihdam süreci ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Detayları en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

"KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN, DÜNYANIN EN İLERİ TEKNOLOJİLERİNDEN BİRİ OLAN PROTON CİHAZI ARTIK ÜLKEMİZDE"

Sağlık sisteminin nitelikli insan gücünü artırırken fiziki altyapısını ve teknolojik imkanlarını da geliştirdiklerinin altını çizen Memişoğlu, "Buradan bir müjde vermek istiyorum; Kanser tedavisinde kullanılan, dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan proton cihazı artık ülkemizde. Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanemizde kurulum ve test çalışmaları devam eden cihazımızı 2027 yılında hastalarımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

"ORTALAMA YILLIK BAĞIŞÇI SAYIMIZI 4 KAT ARTIRDIK"

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin organ nakli başarısında önemli adımlar attığını dile getirerek "Son bir yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleştirdik. Organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek kolaylaştırdık. Bu uygulamayla bugüne kadar 188 bin 539 vatandaşımız, organ bağışına dair dijital vasiyetini oluşturdu. Yaptığımız düzenleme ile ortalama yıllık bağışçı sayımızı 4 kat artırdık. Ayrıca kök hücre bağışçı sayısında da dünyada yedinci sıraya yükseldik" dedi.

"11 ŞEHİR HASTANEMİZİN DAHA AÇILIŞINA HAZIRLANIYORUZ"

Şehir hastanelerine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, "Son 10 yılda, 42 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 28 şehir hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. 11 şehir hastanemizin daha açılışına hazırlanıyoruz. Birçoğunun da planlamasını yapıyoruz. Son bir yılda, 9 bin 540 yatak kapasiteli 34 hastanemizin yapımını tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk Ülkemizin dört bir yanında sağlık yatırımlarımızı hayata geçirdik. Tamamladığımız bu hastaneler arasında bin 500 yataklı Samsun, bin 300 yataklı Aydın,2 bin yataklı Şanlıurfa ve bin 200 yataklı Ordu Şehir Hastanemiz de bulunuyor. Trabzon Şehir Hastanemizde ise bu ayın sonunda hasta kabulüne başlayacağız. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor. 2027 yılında beşi şehir hastanesi olmak üzere 46 hastanemizi daha hizmete açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"65 SAĞLIK YATIRIMIMIZIN İHALE, PROJE VE ARSA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Deprem bölgesinde sağlık altyapısını yeniden inşa ettiklerini söyleyen Memişoğlu, "Yatak kapasitemizi deprem öncesine göre yüzde 20 artırarak 30 binin üzerine çıkardık. Bölgede 4 bin 381 yatak kapasiteli 24 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. Ayrıca 65 sağlık yatırımımızın ihale, proje ve arsa çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.

"GÖKBEY HELİKOPTER AMBULANSIMIZI DA FİLOMUZA DAHİL EDEREK ACİL SAĞLIK KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Türkiye’nin Dünya’nın en büyük acil sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün 3 bin 659 acil sağlık istasyonumuzda 6 bin 505 kara ambulansımızla hizmet veriyoruz. Son bir yılda 7 milyondan fazla vakanın müdahalesini yaparak naklini gerçekleştirdik. 2008 yılında 5 hava ambulansıyla başlattığımız hizmetimizi bugün 17 hava ambulansımızla sürdürüyoruz. 4 bini bu yıl olmak üzere toplamda 77 bin vatandaşımızı sağlık tesislerine ulaştırdık. 81 ilimizde kara, deniz ve hava ambulanslarımızla yılın 365 günü, günün 24 saati vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Sene sonunda yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulansımızı da filomuza dahil ederek acil sağlık kapasitemizi güçlendireceğiz."

"SAĞLIK TURİZMİNDE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE GÜÇLÜ BİR MARKA OLMA HEDEFİYLE İLERLİYORUZ"

Bakan Memişoğlu, "Türkiye; kendi kendine yeten bir sağlık sistemine sahip olmanın yanı sıra, dünyanın dört bir yanından gelen insanlara nitelikli sağlık hizmeti sunan bir ülkedir. Sağlık turizminde de uluslararası ölçekte güçlü bir marka olma hedefiyle ilerliyoruz" dedi.

"YERLİ SAĞLIK EKOSİSTEMİMİZİ YENİDEN YAPILANDIRIP TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİF SEKTÖRÜ YAPACAĞIZ"

Gelecek dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin konuşan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Aile hekimliğini ve koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Hasta ve çalışan haklarını daha kapsamlı koruyan düzenlemeleri hayata geçireceğiz. İyi hekimlik uygulamalarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Sağlık kurumlarımızda hizmet kalitesinin bağımsız olarak değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini yaygınlaştıracağız. Ülkemizin konaklama ve termal kaynaklarını, modern rehabilitasyon ve sağlıklı yaşam hizmetleriyle buluşturacağız. Sağlık turizminde ülkemizi daha cazip hale getireceğiz. Üniversite hastanelerimizin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini güçlendirmek için Yükseköğretim Kurulu ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Aşı, tıbbi cihaz, biyoteknoloji, tanı teknolojileri, yapay zeka ve kişiselleştirilmiş tıp alanlarında yerli sağlık ekosistemimizi yeniden yapılandırıp Türkiye’nin lokomotif sektörü yapacağız."

"BAKANLIĞIMIZIN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI BÜTÇESİ 1 TRİLYON 967 MİLYAR LİRA TEKLİF EDİLMİŞTİR"

Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2027 yılı bütçe rakamlarını paylaşan Memişoğlu, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı bütçesi 1 trilyon 967 milyar lira Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığımızın 3 milyar 297 milyon lira, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın 4 milyar 59 milyon lira, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüzün 1 milyar 682 milyon lira olarak teklif edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır