Bakan Murat Kurum’dan Mynet’e özel COP31 açıklamaları! Elektrikli araçlarda yeni dönem sinyali

Dünyanın gözü Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’ne çevrildi. Türkiye’nin dönem başkanlığını üstlendiği organizasyonda iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji yatırımları ve küresel iş birliği masaya yatırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvede Mynet’in sorularını yanıtladı. Türkiye’nin COP31 dönem başkanlığıyla dünyaya vermek istediği mesajı anlatan Kurum, elektrikli araç dönüşümü ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE BU KRİZLERİN ORTASINDA TÜM DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNUYOR”

Soru: Türkiye, COP31 dönem başkanlığıyla neyi hedefliyor? Bu büyük organizasyonun hem bölgemize hem de dünyaya nasıl katkılar sağlaması bekleniyor?

Bakan Murat Kurum: Dünyanın yaşadığı sürece baktığımızda siyasi istikrarın giderek azaldığını, ekonomik kırılganlıkların arttığını, afetlerin sayısının, sıklığının ve şiddetinin yükseldiğini görüyoruz. Fotoğrafın bütününe baktığımızda dünya maalesef büyük bir krizle karşı karşıya.

Enerji krizi, gıda krizi, istihdam krizi, enflasyon ve ekonomik darboğaz… Bunların hepsi bugünün sorunları. Türkiye, işte bu krizlerin ortasında tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyor.

196 ülkenin dahil olduğu bir çerçeve sözleşme kapsamında 102 liderin, 330 bakanın ve 100 bini aşkın katılımcının yer aldığı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz.

Türkiye olarak ilk günden beri “Uygulama, uygulama, uygulama” diyoruz. Artık netice ve sonuç görmek istiyoruz.

Bizim karakterimizde de bu var. Deprem bölgesinde 500 bin konut yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 25 yıldır her alanda büyük devrimler gerçekleştirdik. Bu bilgiyi, beceriyi ve tecrübeyi iklim alanında da dünyaya aktarmak istiyoruz.

Antalya, Türk diplomasisinin başarısını ve tecrübesini dünyaya aktarmamız açısından önemli bir fırsat olacak.

“İNSANLAR BİZDEN SÖZ DEĞİL, EYLEM BEKLİYOR”

**Soru: **COP zirveleri zaman zaman ülkelerin itirazları ve diplomatik anlaşmazlıklar nedeniyle krizlere sahne olabiliyor. Ancak Türkiye’nin dönem başkanlığında zirvenin açılışı gerçekleştirildi. Bu diplomatik uzlaşı nasıl sağlandı?

Bakan Murat Kurum: Biz bu duruşu ilk günden beri gösteriyoruz. Kararlar alındı, artık bu kararların uygulamaya geçirilmesinin zamanı geldi diyoruz.

İnsanlar bizden söz beklemiyor; eylem bekliyor, netice bekliyor.

Türkiye olarak ilk günden beri bu kararlılığı ortaya koyduk. Sürpriz kararlar almayacağımızı, ne söylüyorsak onu gerçekleştirmenin çabasında olacağımızı ifade ettik.

Tüm dünyaya, “Antalya’da bir şeyler değişti, Türkiye’de bir şeyler değişti, artık kötü gidişata karşı bir irade ortaya konuldu” dedirtebilmek için mücadele ediyoruz.

10 başlıkta bir eylem gündemi ve 6 hedef ortaya koyduk. Bunların dünya genelinde benimsendiğini görüyoruz. Açılış seremonisinde de bunun karşılığını aldık.

**Soru: **Ülkeleri ikna etmek zor oldu mu?

Bakan Murat Kurum: Evet, müzakereler yaptık, görüşmeler gerçekleştirdik, herkesi dinledik.

Hep şunu söyledik: Diyalog kuracağız, uzlaşıyla hareket edeceğiz ama uygulamayla netice alacağız.

Bu yaklaşımın kabul gördüğünü düşünüyorum. Zirveyi de bu anlayışla açtık.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ DÖNEM! “2035’E 35” HEDEFİ

**Soru: **Elektrikli araç dönüşümü, karbon salımının azaltılması açısından büyük önem taşıyor. COP31’den bu konuda önemli mesajlar verilmesi bekleniyor. Elektrifikasyon alanında nasıl bir dönüşüm öngörülüyor?

Bakan Murat Kurum: Buradaki en önemli konulardan biri elektrifikasyon.

“2035’e 35” elektrifikasyon hedefini ilan ettik. Bu hedefe güçlü bir destek var.

2035 yılına kadar tüm ülkelerin küresel ölçekte elektrifikasyonda yüzde 35 seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz.

Bunun anlamı şu: Elektrikli araçlar daha fazla yaygınlaşacak. Ulaşımda, sanayide ve turizmde elektriği daha fazla kullanacağız.

Bunu yenilenebilir enerji ve temiz enerji yatırımlarıyla gerçekleştirmek istiyoruz.

Asıl amacımız her ülkenin kendi sınırları içerisinde enerji bağımsızlığını yakalayabilmesi.

Bu dönüşüm hem fosil yakıtlardan uzaklaşmayı sağlayacak hem de ülkelerin enerji arz güvenliğini güçlendirecek. Böylece bugün yaşadığımız enerji krizlerinin gelecekte tekrar yaşanmasının önüne geçilmesini hedefliyoruz.

TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YENİ TEŞVİKLER GELECEK Mİ?

**Soru: **Bu dönüşüm kapsamında Türkiye’de elektrikli araçlara yönelik yeni teşvikler veya düzenlemeler bekleyebilir miyiz?

Bakan Murat Kurum: Evet. Enerji Bakanlığımız bu konuda çok güzel çalışmalar gerçekleştirdi.

COP31 Başkanlığı’nın hedeflerine uygun şekilde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor.

Ülkelerin ulusal katkı beyanları çerçevesinde bu süreç ilerliyor.

2040 yılına kadar elektrifikasyonda yüzde 36 hedefi açıklandı. Aynı zamanda 2040 yılı için enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi ortaya konuldu.

Bu son derece değerli ve önemli.

“2040’TA ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE”

Bakan Murat Kurum: Kendi elektriğinizi, kendi enerjinizi ülke sınırlarınız içerisinde karşılayabilmek çok önemli.

Bugün yaşanan krizlere baktığımızda Avrupa’nın tamamına yakınının ve dünyanın birçok ülkesinin enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz.

Ancak biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konuda çok önemli bir irade ortaya koyduk. Çok önemli adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz.

Burada aslında Türkiye’nin ve dünyanın önümüzdeki 50 yılını konuşuyoruz.

Bu dönüşüme liderlik etmek son derece önemli. Bundan sonraki süreçte tüm sektörlerde hayata geçireceğimiz uygulamalara yön vereceğiz.

Üretimimizi, istihdamımızı, bilim ve teknolojiyle birlikte yeni bir sürece taşıyacağız.

Yeniliği ilk siz gerçekleştirirseniz, teknolojiye ilk siz erişirseniz o teknolojiyi dünya ülkelerine aktarma imkânınız da olur.

Aynı zamanda kendi ülkenizde tüm sektörler için güvenli bir ortam oluşturabilirsiniz.

Bu nedenle önümüzdeki 50 yıla ilişkin böyle bir irade ortaya koymak çok önemliydi.

Antalya’da bir şeyler değişti dedirteceğiz. Tüm dünyaya geleceğimiz adına sorumluluklarını hatırlatacağız. Verdikleri taahhütleri yerine getirmelerini isteyeceğiz ve bunun takipçisi olacağız.