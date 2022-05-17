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Bakan Nebati belediyelerden destek istedi: Konutta fiyat artışına 'arsa' önerisi

17.05.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon rakamlarının yüksek olmasının nedenini açıkladı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Nebati beklentilerin enflasyonu yükselttiğini dile getirdi. Nebati ayrıca konut fiyatlarındaki artışa da değinerek, mahalle aralarındaki arsaların yapılaştırılması için yerel yönetimlerden destek istedi.

Bakan Nebati belediyelerden destek istedi: Konutta fiyat artışına 'arsa' önerisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin 21. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve fahiş fiyata ilişkin konuşan Bakan Nebati, “Enflasyonun buraya gelmesindeki en önemli etken beklentiler haline gelmiştir, bu beklentileri kıracağız inşallah” açıklamasında bulundu.

Nebati ayrıca konut fiyatlarındaki artışa da değinerek, İstanbul başta olmak üzere yerek yönetimlere çağrıda bulundu. Mahalle aralarında bekleyen arsaların hızlı bir şekilde yapılaştırılması için yerel yönetimlerden destek istediklerini söyleyen Bakan Nebati, "Biz bakanlığımız ve hükümetiniz olarak hedefimiz elimizden gelen her türlü gayreti konut piyasasında oluşan ihtiyacın hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır. Yerel yönetimler de bu konuda bize destek verirlerse özellikle İstanbul'da hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisindeki İstanbul'daki konut arzını karşılayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Biz varız, biz hazırız. Her türlü imkanı ortaya koyacak gücümüz var" açıklamasında bulundu.

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İşte Nebati’nin konuşmasından önemli satırbaşları:

  • Küresel salgın ile başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşı ile derinleşerek yaygınlaşan birçok sorun nedeniyle tüm zamanların en sıkıntılı dönemlerden birindeyiz. Enerji, artan Emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor, 2022 yılı bu tartışmalarla geçecek, bu konular ülkemizin ve dünyanın gündeminde olacak. Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıya. Küresel gelişmeler, üretim maliyetleri artışlar karşısında kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanıyor ve maliyetleri sübvanse ediyoruz. Sanayicilerimizi destekliyoruz, desteklemeye devam ettik. Şu anda hanehalkında kullandığımız doğal gazda vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz.

"HEDEFİMİZ ENFLASYONU DÜZELTMEK"

  • KKM ve destekleyici enstrümanlarla enflasyonun önemli belirleyici olan Döviz fiyatlarındaki dalgalanmaları büyük oranda engelledik, sıra beklentileri düzeltmekte. Enflasyonun önemli belirleyicisi olan döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Hedefimiz enflasyonu düzenlemektir. Günlerdir ilgili sektör kuruluşları ile birebir toplantı yapıyoruz, rakamları önlerine koyuyoruz, Türkiye'deki gelişimi, büyümeyi önlerine koyuyoruz, sektörlerin hangi alanda nereye geldiğine ilişkin verileri kendileri ile paylaşıyoruz. Kısa dönem karlılığı üzerinden bir takım hesaplarla ülke gerçeklerindeki ve dünyadaki sıkıntıları kendilerine bir fayda oluşturmak adına çalışanların verilerini ortaya koyuyor, paylaşıyoruz.

  • Bu ülkede hepimiz yaşıyoruz, hepimiz birlikte kazanıyoruz, kazancımızın ki bütün reel sektör ve finansal sektör başta olmak üzere kar maksimizasyonudur. Çabamız var, bu çabamız enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Bunu yapacağız, bizimle birlikte olanlar yapacağız. Birlik olmaktan bereketin hasıl olduğuna inanlardanız. Yanlış yapanın da üzerine gideceğiz. Enflasyonun buraya gelmesindeki en önemli etken beklentiler haline gelmiştir, bu beklentileri kıracağız inşallah.

"ALIM GÜCÜNÜN ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

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  • Enflasyon ile mücadele konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Büyük ölçüde beklentilerdeki bozulmadan ve dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlara yansıtılmaması için adımlarımızı atıyoruz. Üreticiler üzerindeki maliyet artış baskılarını azaltmak üzere politikalar gerçekleştiriyor, destekler sağlıyoruz, enflasyonist ortamlardan şahsi menfaatler sağlayan fırsatçılara karşı mücadelemizi kararlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarına ilişkin yeni politikalar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enflasyonla mücadele timlerimiz denetimlerini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Halkımızın alım gücünün eskisinin de üzerine çıkaracağız. Enflasyon ve enflasyon ile mücadeleyi tek başına devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyor tüm paydaşlarla koordine etmek gereken bir mesele olarak değerlendiriyoruz.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA

  • Sektör temsilcileri ile tam bir koordinasyon halindeyiz. 'Birlikten berekete kazanan Türkiye' anlayışıyla sektörlerin firma temsilcileri ile bir araya geldik, samimi, yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik. Sektör görüşmelerine büyük önem veriyor, istişareler sonucunda etkin mekanizmaları hayata geçiriyoruz. KDV indirimleri, destek ve sübvansiyonlara ek olarak firmaların cesur adımlar atmalarını destekliyoruz. Enflasyon beklentilerindeki katılığın da önümüzdeki dönemde kırılmasını beraberce sağlayacağız. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için tüm adımları atmaya devam edeceğiz.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 35 yorum
En son babalar duyar dizisnde bi hallederiz kadir vardı, bu bakanda bu çürümüşlüğün, bitmişliğin hallederiz kadiri :)
inşallah maşallah :))
taarih enin gibisini gördü mü acaba?

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