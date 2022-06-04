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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: En öncelikli konu olarak ön plana çıkmakta

04.06.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadelenin önümüzdeki dönemde en öncelikli konu olduğunu söyledi. Nebati, "Enflasyonla mücadelede koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi, etkin para politikası, kamu maliyesindeki ihtiyatlı yaklaşımın yanında makro- ihtiyati politikaların kapsamlı ve etkin bir şekilde uygulanması önem arz etmekte" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: En öncelikli konu olarak ön plana çıkmakta

Bakan Nebati, Kızılcahamam'da AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda ‘Ekonomi’ başlıklı oturumda sunum yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Nebati sunumunda, “Küresel ekonomik aktivite son dönemlerde yavaşlamakta olup, büyüme oranları aşağı yönlü güncellenmektedir. TÜFE ve ÜFE enflasyonlarının tarihi yüksek seviyelere çıkması ve Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz artırımına gitmesi, küresel likidite koşullarını zayıflatmakta, tahvil faizlerinin artmasına neden olmaktadır. Küresel ekonomide likidite ve talep koşullarının zayıflamakta olduğu bir dönemde Türkiye ekonomisi, güçlü ve dengeli büyümesi, kuvvetli istihdam artışı, ihracattaki rekor seviyeler ve tüm zorluklara rağmen artışını sürdüren makine- teçhizat yatırımları ile ön plana çıkmaktadır" dedi.

'ENFLASYONLA MÜCADELE EN ÖNEMLİ KONU OLARAK ÖN PLANA ÇIKMAKTA'

Bakan Nebati, öncü göstergelerin yılın ikinci çeyreğinde ekonominin olumlu görünümünü sürdürdüğüne işaret ettiğini kaydederek, "Türkiye’nin küresel ekonomide zorlukların arttığı bu dönemde elde ettiği olumlu performansta, güçlü kamu mali dengeleri, düşük borçluluğu, reel kesim döviz açık pozisyonunda son yıllarda görülen azalma ve sağlam bankacılık sektörü yanında ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceliklendiren politika seti etkili olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte uygulanan bu politika seti ile birlikte ticarete konu olan ve döviz kazandırıcı sanayi ve turizm gibi sektörlerin yeniden hız kazanması önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde en öncelikli konu olarak ön plana çıkmaktadır. Bugüne kadar enflasyonla mücadele kapsamında vergi indirimleri, dış ticaret tedbirleri, enerjide sübvansiyon, tarımsal destekler, finansmana erişimin kolaylaştırılması, selektif kredi politikası yanı sıra döviz piyasasında istikrarı sağlamak üzere Kur Korumalı Mevzuat (KKM) uygulamalarına gidilmiştir" diye konuştu.

'ÖNEM ARZ ETMEKTE'

Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ise enflasyonla mücadelede koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi, etkin para politikası, kamu maliyesindeki ihtiyatlı yaklaşımın yanında makro-ihtiyati politikaların kapsamlı ve etkin bir şekilde uygulanması önem arz etmektedir. Diğer yandan KKM uygulaması ile döviz kurunda sağlanan göreceli istikrarın ve ters dolarizasyonun devamı enflasyondaki düşüş eğilimi için kritik öneme haiz durumdadır" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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