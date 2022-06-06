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Bakan Nebati’den 'faiz' mesajı: Yakın zamanda…

06.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konutta fahiş fiyatlar, enflasyon ve Merkez Bankası’nın faizlerine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu içinse yüzde 19,9 enflasyon tahmini yaparken, yakın dönemde faiz artışı olmayacağını da söyledi.

Bakan Nebati’den 'faiz' mesajı: Yakın zamanda…

Konut fiyatlarında fahiş artışlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den son dakika açıklaması geldi. Konut satışının yapıldığı internet sitesinde sahte ilanlarla fiyatların şişirildiğinin tespit edildiğini söyleyen Bakan Nebati, şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişinin tespit edildiğini ifade etti. Bakan Nebati, “İlana koyuyor ama aslında öyle bir ev yok. Ama bu ilanları görenler de fiyatları artırıyor. Fırsatçılık yapanlara bunun hesabını soracağız, canlarına okuyacağız” dedi.

"YAKIN DÖNEMDE FAİZ İNDİRİMİ YOK"

Türkiye’nin enflasyonla mücadelede bugüne kadar attığı adımların değerlendirildiği toplantıda Bakan Nebati, 2023 hedeflerinden birisinin enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüşün sağlanması olduğunu aktardı. 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu için ise yüzde 19,9 enflasyon tahminini paylaşan Nebati’nin yakın bir dönemde faiz indiriminin düşünülmediğini, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin ardından ise faizlerin aşağıya çekilebileceğini söylediği aktarıldı. İhracat rakamlarında rekor kırılmasına karşın dış ticaret açığının fazla olması da toplantının önemli başlıklarından birisiydi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI KAPATILACAK

Dış ticaret açığının fazla olmasının en büyük nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğunu ifade eden Nebati, hidroelektirik santralleriyle bu açığın kapatılmasının hedeflendiğini belirtti ve şunları aktardı:

"Turizm gelirlerindeki muhtemel artış ve yağışların etkisiyle ekim-kasım aylarında tarımda yaşanacak verimliliğin piyasaları canlandırmasını bekliyoruz. 2022 sonuna kadar enflasyonun baskılanması için bazı araçları devreye sokabiliriz. 2023'ün ilk çeyreğinde ise Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye sokulmasıyla birlikte ekonomik göstergelerde ciddi bir iyileşme kaydedilecek.

KKM'YE TAM GAZ DEVAM

Döviz piyasasında istikrarı sağlamak için devreye alınan Kur Koruma Mevduatın (KKM) bütçeye maliyetinin 21,1 milyar TL’yi bulduğunu söyleyen Bakan Nebati, “Ancak sistem uygulamaya alınmasaydı bütçe zararı 414 milyar lira olacaktı” diyerek KKM'nin devam edeceği mesajını verdi.


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