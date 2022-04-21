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Bakan Nebati ile Lagarde görüştü! İşte dikkat çeken kare...

21.04.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Nebati, 'Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik.' açıklaması yaptı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile de poz vermesi dikkat çekti.

Bakan Nebati ile Lagarde görüştü! İşte dikkat çeken kare...

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların ‘bahar toplantıları’na katılmak için ABD'de bulunan Nebati, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile görüştü.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.


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