Bakan Nebati ile Lagarde görüştü! İşte dikkat çeken kare...

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların ‘bahar toplantıları’na katılmak için ABD'de bulunan Nebati, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile görüştü.

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde ile küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/EdpwQjgIwS — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) April 21, 2022



