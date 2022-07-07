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Bakan Nebati TÜİK iddiaları için net konuştu! Enflasyon rakamları...

07.07.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamları yükselmeye devam ettikçe tartışmalar da alevleniyor. TÜİK tarafından açıklanan yüzde 78,6’lık enflasyon rakamlarının doğruluğu yeniden Meclis gündemine geldi. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den cevap geldi. Bakan Nebati, “TÜİK’in ürettiği istatistiklere hiçbir makam veya merciden müdahale edilmesi söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati TÜİK iddiaları için net konuştu! Enflasyon rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in enflasyon rakamlarını yüzde 78,6 seviyesinde açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Hissedilen enflasyon ve açıklanan enflasyon arasında fark olduğu konusunda sıkça eleştiri alan TÜİK için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den açıklama geldi. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in "TÜİK’e bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı makamından açıklanacak verilerle ilgili herhangi yazılı ya da sözlü talimat verilmiş midir?" soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜİK’in ürettiği istatistiklere hiçbir makam veya merciden müdahale edilmesi söz konusu değildir" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Sümer önergesinde, “Aynı istatistikleri aynı verilerle açıklayan farklı araştırma gruplarının özellikle enflasyon rakamını daha yüksek bulmasının nedenleri nelerdir? TÜİK’e bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı makamından açıklanacak verilerle ilgili herhangi yazılı ya da sözlü talimat verilmiş midir?” sorularını yöneltti.

“MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Önergeye yanıt veren Nebati, şöyle dedi:

"4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 599’uncu maddesinde ‘Kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere, hiçbir konuda talimat verilemez’ hükmü yer almaktadır. TÜİK’in ürettiği istatistiklere hiçbir makam veya merciden müdahale edilmesi söz konusu değildir.”


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
TL Yİ BUKADAR DUNYADA ZOR DURUMDA SOKAN BİR YONETİM GORMEDİK.
tuik in verileriyle hesap yapan baska kurumlar yuzde yuzden fazla nasil hesapliyor sayin bakan biz enflasyonu canli canli goruyoruz yuzde kac siz merak etmeyin
bizde yedik

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