Bakan Pakdemirli açıkladı: Salgından sonra tarımsal üretim daha da önemli olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık binasında Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçi çocuklarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Programda Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerindeki çiftçi çocuklarının 23 Nisan mesajının yer aldığı video gösterildi. Pakdemirli, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, Adıyaman'dan Esra Çalışır, Antalya'dan Ayşe Bürge, Bursa'dan Miray Melis Yıldız, Edirne’den Büşra Döşlü, Erzurum’dan Esra Kotan, İzmir’den Yağmur Çaktuğ, Kastamonu’dan Ali Baran Diril, Konya’dan Hatice Nur Demirel, Ordu’dan Buğlem Su Türkyılmaz, Siirt’ten Mehmet Abdurrezzak Ceylan ve Kahramanmaraş’tan Furkan Ardıç ile sohbet etti.

'EN KISA SÜREDE BU SALGINI YENECEĞİZ'



Bu sefer 23 Nisan'ın biraz buruk kutlandığını söyleyen Pakdemirli, "Hepiniz bu bayramda ellerinizde bayraklarınızla, okullarınızda olmak isterdiniz. Öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla şiirler okuyup, şarkılar türküler söylemek isterdiniz. Oyunlar oynamak isterdiniz arkadaşlarınızla. Ailelerinizin de oralarda olmasını isterdiniz. Ama biliyorsunuz; bütün dünya olduğu gibi ülkemiz de koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Onun için sizler evlerinizdesiniz, dedeleriniz nineleriniz de onun için evde. Onun için okul evinize getirildi, derslerinize evden katılıyorsunuz. Fakat hiç merak etmeyin. Sizler, hepiniz güçlü bir ülkenin, güçlü bir milletin ve devletin çocuklarısınız. Türkiye Cumhuriyeti, bir büyük devletin adıdır ve devletimiz bütün imkânlarını bu salgına karşı seferber etmiş durumdadır. Ve ülkemiz salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Amerika’dan da Avrupa’dan da daha iyi bir mücadele veriyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgını yeneceğiz ve sizler o çok özlediğiniz okulunuza, öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza kavuşacaksınız" dedi.