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Bakan Selçuk'tan son dakika Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2021 11:40 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla e-devlet üzerinden alınan yeni kısa çalışma ödeneği başvurularının hızlıca tamamlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk'tan son dakika Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması!

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinde geçmiş dönemlere göre süreci daha hızlı bir şekilde yürütmek için başvuruları e-devlete taşıdıklarını belirterek, pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğini çok kısa süre içerisinde, bu zamana kadar görülmemiş bir hızla devreye aldıklarını ifade etti. Bakan Selçuk, hızlı, doğru ve etkin politikaları hayata geçirmek için bundan sonraki süreçlerde de ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Dijitalleşmeyle birlikte teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlara hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Selçuk, "E-devlet üzerinden en çok kullanılan 10 hizmetten 5’i bakanlığımıza ait. Sunmuş olduğumuz hizmetleri bürokrasiden arındırarak, hem ekonomik hem de vakit açısından kazanç sağlıyoruz. Kısa çalışma ödeneği başvurularının yanı sıra ayrıca ilk defa 4/b (Bağ-Kur) yapılandırma başvuru işlemlerini de e-devlet üzerinden yapabilme imkanı getirdik" ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararını hatırlatan Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihini 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021’e kadar uzattık. Bugüne kadar e-devlet üzerinden 83 bin 276 iş yerinden 578 bin 86 çalışan için kısa çalışma başvurusu aldık" dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY VERİLECEK?

31 Aralık öncesi kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunmayan iş yerlerinin başvuru yapabilmelerinin de kolaylaştığını belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, Covid-19 pandemi sürecinden etkilenen iş yerlerinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan iş yerlerinde kısa çalışma süresinin 2 ay süreyle 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

(DHA)

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