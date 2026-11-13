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Bakan Şimşek: "Cari açığın yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari işlemler açığının milli gelire oranının bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek: "Cari açığın yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz"

Eylül ayında cari fazlanın 2,7 milyar dolar olduğunu, yıllıklandırılmış cari açığın ise 39,2 milyar dolara gerilediği kaydeden Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mal ihracatındaki olumlu seyir ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımız 410 milyar doları aştı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığımızda belirgin bir artışa yol açmıştı. Yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birinin yaşandığı son dönemde cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesi, ekonomimizin artan dayanıklılığının önemli bir göstergesidir. 2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Bu başarı bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur. Ürün ve pazar çeşitliliğini artıran, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi destekleyen, yeşil ve dijital dönüşüme uyumu hızlandıran ve hizmet ihracatımızı çeşitlendiren politikalarımızla ihracatımızın niteliğini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz."

Bakan Şimşek: "Cari açığın yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz" 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Cari açık eylül
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