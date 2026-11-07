Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması! "Şu ana kadar görmüş olduğumuzun en büyüğü"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün başlayan 'TRT World Forum 2026'nın kapanış oturumuna katıldı. Şimşek, 'Sancılı Bir İyileşme Sürecine Doğru: Orta Doğu’daki Savaşlar Sonrası Ulusal Ekonomiler' adlı oturumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"UMARIM DAHA BU KADAR UZUN SÜRMEZ"

Bakan Mehmet Şimşek, "Kısa döneme baktığımız zaman çok büyük bir tedarik şoku bulunmakta, enerji tedarik şoku. Bu şu ana kadar görmüş olduğumuzun en büyüğü. Şu an tecrübe ettiğimiz şey 1973-74 petrol ambargosunun 2 katı ve 2022'deki Rusya Ukrayna enerji dağılımının 7 katlık bir durum olduğunu görüyoruz. Umarım daha bu kadar uzun sürmez. Bana kalırsa küresel ekonomi bunu kaldırabilecek bir seviyede değil. Bunlar oldukça büyük enerji tedarik şokları ve çok da fazla problemler oluşturduğunu görebiliyoruz. Şimdi bölgeye baktığımızda, bölgelerin çoğu aslında gerilemede, bu çok şaşırtıcı bir şey değil ve tabii ki de ön tarafta olan ülkeler oldukça fazla bir seviyede ihracatlarında ve ithalat hacimlerinde büyük bir zarar gördü" dedi.

"HENÜZ O BARIŞI İLAN EDEMEDİK"

Bakan şimşek, "Ancak küresel açıdan baktığınız zaman, büyüme oranları oldukça azalmış durumda. Finansal koşullar daha da sıkılaştırıldı, çünkü enflasyon artıyor. Hani hepsi savaştan ötürü olmuyor, ancak savaşın da büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. IMF bir araştırma yaptı, 170 tane çatışmayı inceledi 1946'dan beri ve onların bulduğu sonuç şöyle; ilk olarak, bir çıktı kaybı bulmakta tabii ki de savaşların ortaya çıkarttığı zamanlarda, yüzde 3'le yüzde 7'lik arasında olabiliyor. Bu normalde 170 savaş içerisinde çatışma içerisine girmiş bir şey bu. Toparlanma noktası aslında bir barış elde edilip edilmediğine bağlı kalıyor. Henüz o barışı elde edemedik. Eğer başarılı bir barış sağlanabilirse, o zaman toparlanma sürecine giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Tabii ki de toparlanma buradan nasıl ilerleyeceğimize bağlı bir şey" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Şunu söylemem gerekiyor ki, en çok etkilenen ülkeler burada GCC ülkelerinden bahsediyorum, Körfez ülkelerinden bahsediyorum. Onların kaynakları mevcut. Yani toparlanma çok daha hızlı olabilir. Çünkü dediğimiz gibi fiskal alanlarda bulunmakta, ellerinde yeterli kaynak da bulunmakta. Ama İran bir soru işareti. Eğer hiçbir şekilde kalıcı barış olmazsa, savaş aynı zamanda bölgeyi yeniden şekillendireceği bilinen bir şey. Ve herkes de bildiği üzere hem bölge içerisinde hem bölge dışında şunu düşünmeye başladı aslında. Nasıl bağlılıkları ya da bağımlılıklardan kurtulabiliriz? Bu risklerden nasıl kurtulabiliriz? Mesela bir Hürmüz Boğazı'na bağlıysanız, bir geçiş noktasına bağlıysanız, bu nasıl bir sorun oluşturuyor? Çünkü orası bir kilit nokta ve bu daha fazla bölgesel ekonomik entegrasyonlar olmasını sağlayacak. Bunun için daha fazla tabii ki de konuşma yapacağız" dedi.

"ELEKTRİFİKASYONU HIZLANDIRMAK GEREKİYOR"

Bakan Şimşek son olarak, "Stratejik bağımlılıklar ve kilit noktalardan kurtulmak. Genellikle ülkeler şu an altyapıdaki zorlukları nasıl aşacaklarına bakıyorlar. Ülkeleri içerisinde daha iyi bir lojistik sistemi, daha iyi bir bağlanabilirlik sistemi, hani buna benzer bir şey olduğu durumlarda. Hepimiz bunları gözden geçiriyoruz, bu bağımlılıklarımızı. Ve aynı zamanda bölgesel bağlantıları arttırmak amaçlı bir yatırım çok önemli. Bu kesinlikle olması gerekiyor. Çoklu model ticaret koridorlarının oluşturulması gerekiyor riski azaltmak amaçlı. Elektrifikasyonu hızlandırmak gerekiyor. Türkiye gibi bir ülke için mesela artık bir seçim değil, bu bir zorunluluk. Enerji güvenliğini güçlendirmek. Yani bütün bunların hepsi aslında savaş sonrası bölgeyi şekillendirecek şeyler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır