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Bakan Şimşek isyan ederek anlattı! Fırıncı ve kuaför örneği verdi: 32 tane daire almış kaydı yok!

18.10.2024 07:38
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AK Parti savunma sanayi fonu adı altında attığı son vergi adımı büyük tepki toplasa da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in anlattıkları gündem yarattı. Bakan Şimşek kimsenin vergi vermek istemediğini belirterek fırıncı ve kuaförlerle ilgili dikkat çeken örnekler verdi. Şimşek açıklamasında “Büyükşehirden 32 daire alan vatandaşın vergi kaydı yok. 65 milyona araba alan var, gelirini izah edemiyor. Ekmekte KDV %1 ama en çok vergi kaçağı fırıncılarda” dedi.

Bakan Şimşek isyan ederek anlattı! Fırıncı ve kuaför örneği verdi: 32 tane daire almış kaydı yok!

Vergi ödemeyenlerin başvurdukları yollar pes dedirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ile mücadele başta olmak üzere vergisel konularda, AK Parti milletvekillerinin sorularını cevapladı. Edinilen bilgilere göre Şimşek, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için tek yolun çapraz denetim olduğunu söyledi.

‘YÜZDE 1’E TENEZZÜL EDİYORLAR’

Bakan Şimşek “Kimse vergi vermek istemiyor. Biz kayıt dışılığı önlemek konusunda samimiysek, ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa, mükellefe yüklememiz gerekiyor. Avrupa’da hangi giderler vergiden düşürülüyorsa biz bunu yapmaya razıyız. Ama bu şartla. Mesele bir kültür ve zihniyet meselesi. En düşük KDV ekmekte. Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar. Günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar.

‘32 TANE DAİRE ALMIŞ KAYDI YOK’

Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız. Kredi kartı kullanımı olsun vergide indirim olsun bu konularda üzerimize düşen stratejiyi yapacağız” dedi.

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DÖVİZE YÖNELMENİN KÖK SEBEBİ ENFLASYON

Bakan Şimşek, vatandaşın neden dövize yöneldiği sorusuna ise “Çünkü AK Parti hükûmetlerinin 10-15 yılı hariç 50 yıldır bu ülkede enflasyon çift haneli. Çift haneli enflasyon olunca vatandaş kendisini enflasyondan korumak için ya faize gidecek ya altına ya da dövize gidecek. Bunun kök sebebi enflasyondur. Biz vatandaşı suçlayamayız. Vatandaşın tercihlerine saygı duymak zorundayız” cevabını verdi.

‘DOLARDA FAİZİ DAHA DA DÜŞÜRMEMİZ GEREKİYOR’

Türkiye’nin dış borcunun yönetilebilir seviyede olduğunu kaydeden Şimşek “Geçen yıl mayıs ayında 5 yıl vadeli tahvilimizin dolar cinsinden faizi yüzde 11’e çıkmıştı. Şimdi yüzde 6’ya düştü. Bunu daha da düşürmemiz gerekiyor. O nedenle bu programı sabırla, kararlılıkla sürdüreceğiz. CDS’yi 150‘lere çekmemiz gerekli” değerlendirmesini yaptı.

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“CARİ AÇIK SORUNU ÇÖZÜLECEK”

Cari açık problemini çözmenin yolunun ise her alanda katma değeri yükseltmek olduğunun altını çizen Şimşek “Enerjide dışa bağımlılığı azaltmamız lazım. 22 yılda enerjiye 910 milyar dolar para harcanmış. Güneşimizi, rüzgârımızı her şeyi enerjiye dönüştüreceğiz ve petrol, doğalgaz ithalatını azaltacağız. Bunun yanı sıra tarım ve sanayide hatta hizmet sektöründe katma değerimizi yükselteceğiz. Örneğin golf için ülkeye gelen, sırt çantasıyla gelenden belki 10-15 kat daha fazla harcıyor. Bütün alanlarda katma değeri yukarı çıkaracağız. Daha fazla gelir elde edeceğiz. Cari açığı kalıcı şekilde çözmek için bir program uygulamaya koyduk ve bu programda samimiyiz” dedi.

ARKADAŞININ BERBER HATIRASINI ANLATTI

“Arkadaşım İstanbul’da lüks semtte berbere gidiyor, 2.500 lira fiyat çıkıyor. Kartla ödeme almıyorlar. Arkadaşım ‘üzerimde nakit yok’ deyince esnaf ‘bankamatik yakında’ diye cevap veriyor. Fahiş fiyat uygulanıp oyuna geldiğini düşünen arkadaşıma kuaför bu kez bir IBAN’a göndermesini söylüyor. Banka müdürü ‘Şirkete ya da size aitse olur gönderirim’ diyor. Fakat kuaför, IBAN’ın kardeşine ait olduğunu söylüyor.

‘KREDİ KARTINDA KOMİSYON İSTİYORLAR’

Arkadaşım bu kez ‘IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da. Karttan alın, yoksa çıkıyorum’ diyor ama esnaf üzerine 500 lira komisyon koyarak POS’tan çekiyor. Biz o dükkâna denetime gittik. Bir hafta kimse gelmedi. Çünkü müşterilerini arayıp gelmeyin demiş. Bu, zihniyet meselesi. Hepsi nakit ya yüzde 20-25 komisyon istiyor. Maliyede 5 bin 500 denetim elemanım var. Ülkede kaç doktor, dişçi, kuaför, avukat var?”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Berber Fırıncı Mehmet Şimşek vergi
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