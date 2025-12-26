FİNANS

Bakan Şimşek Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendirdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşme eğilimi ile hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni değerlendirdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son bir yılda hane halkında 12,2, reel sektörde 12,8, piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
