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Bakan Şimşek 'Tahminimizin oldukça altında gerçekleşecek' diyerek duyurdu! Yıl sonunu işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek 'Tahminimizin oldukça altında gerçekleşecek' diyerek duyurdu! Yıl sonunu işaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"OVP TAHMİNİMİZİN OLDUKÇA ALTINDA GERÇEKLEŞMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Martta yıllık 12,6 milyar dolar gerçekleşen cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1’in altında kalmasını bekliyoruz.

Küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatı yüksek seyrediyor. Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi.

İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla, cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artıyor." (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Mehmet Şimşek
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