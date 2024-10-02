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Bakan Şimşek'ten çarpıcı vergi paketi açıklaması! Yeni vergi paketine dair her şey...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.10.2024 13:17
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Yeni vergi paketi mi geliyor? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıladı! Kripto ve borsada yeni dönem... Bakan, beklentilere son noktayı koydu. İşte o açıklama...

Bakan Şimşek'ten çarpıcı vergi paketi açıklaması! Yeni vergi paketine dair her şey...

Yeni vergi paketi beklentileri sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketlerinin olmadığını dile getiren Bakan Şimşek, böylelikle yeni vergi paketi beklentilerine son noktayı koydu.

Bakan Şimşek, "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden çıktı" açıklamalarında bulunurken "Mali disipline bağlı kalarak; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı artıracak düzenlemeler olacak” sözlerini ekledi.

Ekonomi Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Şimşek, “Yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketimiz olmayacak." dedi.

"OVP ÖZEL SEKTÖR İÇİN REHBER"

Orta Vadeli Program’ın önemine vurgu yapan Şimşek, OVP’de yer alan hedefler ve büyüklüklerin tutarlılığına işaret etti.

Şimşek, “İş alemi Orta Vadeli Programı kendilerine rehber almalı. OVP’de hedefler kamu için bağlayıcı, özel sektör için rehber niteliğindedir. Özel sektör planlarında OVP’yi dikkate alırsa kendilerinin de faydasına olur” diye konuştu.

814 MİLYAR LİRA TASARRUF

Tasarruf tedbirlerinin etkinliğine yönelik tartışmalar ile ilgili Şimşek, bugüne kadar harcama disiplini ve tasarruf tedbirleriyle toplam 814 milyar liralık tasarruf sağlandığı bilgisini verdi.

"KALICI DÜŞÜŞ SAĞLANACAK"

Enflasyonla mücadelede mevcut maliye politikasının güçlü bir şekilde devrede olduğunun alını çizen Mehmet Şimşek, para politikasının gecikmeli etkisinin devreye gireceği 2025 yılında enflasyonda baz etkisi ötesinde kalıcı bir düşüş sağlanacağını aktardı.

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vergi borsa hazine ve maliye bakanı kripto
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