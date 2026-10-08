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Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı geldi: 'Asla vazgeçmeyeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ekonomi Forumu'nda dezenflasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı geldi: 'Asla vazgeçmeyeceğiz'
Cansu Çamcı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu. Şimşek'in yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisi, dezenflasyon süreci ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BUNDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Şimşek, "Bu sene dezenflasyon süreci savaştan dolayı biraz yavaşlamış olabilir ama bundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Ekonomi programının öncelikli hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirten Şimşek, mali disiplinin de korunduğunu ifade etti.

ÇATIŞMA OLURSA SAVUNMAYA YATIRIM YAPMAK ZORUNDA KALIRSINIZ

Dünyanın en büyük enerji arz şoklarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Şimşek, bu durumun küresel ölçekte ciddi bir stres oluşturduğunu belirtti. Enerji arzındaki şokun sıkı mali politikaları beraberinde getirdiğini ifade eden Şimşek, bölgedeki çatışma ve gerilimlerin ne yazık ki olağan hale geldiğini söyledi.

Bakan Şimşek ten dezenflasyon mesajı geldi: Asla vazgeçmeyeceğiz 1

Türkiye'nin barışa yönelik çabalarına değinen Şimşek, “Türkiye barış için yatırımda bulunuyor” dedi. Bölgesel çatışmaların savunma yatırımlarını zorunlu kıldığını belirten Şimşek, “Çatışma olursa savunmaya yatırım yapmak zorunda kalırsınız” ifadelerini kullandı.

"GELİŞEN ÜLKE BORÇLULUĞUNDA NİSPETEN İYİ BİR NOKTADAYIZ"

Türkiye ekonomisinin dış gelişmelere karşı dayanıklılığına dikkat çeken Şimşek, “Ticaret ortaklarımız yüzde 1,5 büyürken biz yüzde 3 büyüdük” dedi.

Kamu borcunun düşük seviyelerde bulunduğunu belirten Şimşek, “Gelişen ülke borçluluğunda nispeten iyi bir noktadayız” ifadelerini kullandı. Türkiye'de de nüfusun yaşlanma eğiliminde olduğunu ancak çalışan nüfusun artmayı sürdürdüğünü söyledi.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILACAK

Savunma sanayisine yapılan yatırımlara ilişkin konuşan Şimşek, “Savunmaya yoğun yatırımlar yaptık” dedi. Savunma harcamalarının neredeyse 9 kat artırılacağını belirten Şimşek, savunma harcamaları ve AR-GE tarafının 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin reformları uygulamaya devam ettiğini belirten Şimşek, hizmet ticaretinin geliştirilmesine yönelik hedefleri de paylaştı. Şimşek, “Hizmet ticaretini artırmayı hedefliyoruz çünkü bu alanda daha rekabetçiyiz” diye konuştu.

TURİZM VE DİZİ İHRACATINA VURGU

Türkiye'nin turizm alanındaki konumuna da değinen Şimşek, “Dünyanın tercih edilen en iyi beşinci turizm ülkesiyiz” ifadelerini kullandı.

Şimşek ayrıca Türkiye'nin dünyanın en büyük üçüncü dizi ihracatçısı olduğunu belirtti.

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Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
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