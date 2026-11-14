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Bakan Şimşek'ten emekli, memur zammı ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine sorulan soru önergesine yanıt vererek emekli ve memur maaşları ile asgari ücret artışına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Şimşek'ten emekli, memur zammı ve asgari ücret için dikkat çeken yanıt!
Cansu Çamcı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın emekli ve memur maaşları ile asgari ücretin alım gücüne ilişkin verdiği yazılı soru önergesini yanıtladı.

Aydın tarafından verilen soru önergesinde şu sorular yer aldı:

"Son üç yılda asgari ücret, en düşük memur maaşı, ortalama memur maaşı, en düşük emekli aylığı ve ortalama emekli aylığının TÜFE’den arındırılmış reel değişimi ayrı ayrı nedir?

Enflasyonla mücadele programı kapsamında vatandaşların satın alma gücünde kalıcı artış sağlanması için 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin hangi somut hedefler belirlenmiştir?"

Önergeye yanıt veren Şimşek, ekonomi programının hedefini "Yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile refah artışı sağlamaktır" dedi.

MEMUR, EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİNİN ZAM ORANLARINI AÇIKLADI

Bakan Şimşek, 2026 yılında maaşlarda gerçekleştirilen artışlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"2026 yılında en düşük memur maaşında yüzde 39,38 oranında, en düşük emekli aylığında yüzde 39,52 oranında ve asgari ücrette sene başından geçerli olmak üzere yüzde 27,01 oranında artış sağlanmıştır. 2002 yılının Aralık ayından bugüne aile yardımı dâhil en düşük memur maaşında reel olarak yüzde 261 oranında, en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 621 oranında ve asgari ücrette reel olarak yüzde 207 oranında artış sağlanmıştır.

"ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI"

Vergi sisteminde ücret gelirlerine yönelik uygulamalara da değinen Şimşek, çalışanların gelirlerinin diğer gelir unsurlarından farklı değerlendirildiğini belirtti.

Şimşek, şunları söyledi:
"Diğer taraftan, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret vergi dışı bırakılmış, asgari ücretin üzerinde ücret alanlarda ise asgari ücretin gelir vergisi matrahına isabet eden tutar gelir vergisinden, brüt asgari ücrete isabet eden tutar damga vergisinden istisna edilmiştir."

Bakan Şimşek, mevcut vergi oranlarının ücret gelirleri için diğer gelir unsurlarına kıyasla daha yüksek tutarlardaki matrahlara uygulandığını da ifade etti.

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asgari ücret Mehmet Şimşek emekli
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