Bakan Şimşek'ten eylül sanayi üretim verileri için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında, küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026 yılında sanayi üretiminde dirençli seyrin sürdüğünü belirtti.

Üretimin eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttığını vurgulayan Bakan Şimşek "Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretimi, katma değer ve verimlilik odaklı politikalarımızın sonuçlarını yansıtıyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÜRETİMDEKİ GÖRÜNÜMÜN GÜÇLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bakan Şimşek açıklamasında "2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanırken "Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz" dedi.