Komisyonda tartışma çıktı! Bakan Şimşek'ten fon ödemeleriyle ilgili yeni açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 bütçesinin yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları görüşülecek.

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA TARTIŞMA

Toplantı öncesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in milletvekilleriyle tokalaşması sırasında CHP ve Yeni Partili milletvekilleri fon soruşturmalarındaki tutumu nedeniyle Şimşek'e tepki gösterdi.

Görüşmelere geçilmeden önce İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın komisyona gelmesi gerektiğini söyledi.

Söz alma süresinin uzatılması konusu üzerine İYİ Parti ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine, Komisyon Başkanı Muş, toplantıya ara verdi. Arada, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan arasında sözlü tartışma yaşandı.

Aradan sonra usul üzerine tartışma devam ederken, Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, fon soruşturmalarındaki tutumu nedeniyle Şimşek'i eleştirdi. Arı da Arıcan'ın komisyona gelmesi gerektiğini savundu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, tartışmalarda üslup sorunu yaşandığını vurguladı. Erdem, İYİ Partinin toplam milletvekili sayısının azalması nedeniyle TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki milletvekili sayılarının düşürülmesi gerektiğini ve TBMM Başkanlığının bu konudaki işlemleri gerçekleştirmesini beklediklerini aktardı.

Komisyon Başkanı Muş, her bakanlığın bütçe görüşmelerinin önemli olduğunu belirterek, "Ben aldığımız kararlara bağlı olma tarafında kendimi konumlandıracağım. Kamu kurumlarının tamamını biz davet ettik. Bugün müzakere edeceğimiz kamu kurumlarının başkanlarını davet ettim. Sayın Bakanımız da buna hassasiyet gösterdi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı. (AA)

BAKAN ŞİMŞEK'TEN FON ÖDEMELERİYLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek fon ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Şimşek açıklamasında detayları paylaşarak "Olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödenmiştir. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 tarihi itibariyle 15 fonda 542 bin 975 hesaba 62,2 milyar lira ara ödeme yapılmıştır. Böylece bugüne kadar 108 fonda 614 bin 874 hesaba 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır" ifadelerini kullandı.