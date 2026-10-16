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Bakan Şimşek duyurdu! Fon piyasasında yeni düzenlemeler yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmaya yönelik düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Fonlara getirilen yeni yükümlülüklerin yanı sıra yatırımcı haklarının korunmasına dikkat çeken Şimşek, sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin 2027 yılı başına kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Bakan Şimşek duyurdu! Fon piyasasında yeni düzenlemeler yolda
Aleyna Türkmen

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılması ve yatırımcı haklarının korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Fonların koordineli işlemleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin 2027 yılı başına kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

SERMAYE PİYASALARINDA ŞEFFAFLIK ADIMLARI

Sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla ilgili kurumlar tarafından önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade eden Şimşek, uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerinin de dikkate alındığını aktardı. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale geldiğini belirtti.

FONLARA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ

Ağustos ayının sonunda açıklanan Fon Rehberi kapsamında çeşitli düzenlemelerin uygulamaya alındığını kaydeden Şimşek, serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklamasının sağlandığını bildirdi. Ayrıca TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesi durumunda duyuru yapılması zorunlu hale getirildi.

Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildiğini belirten Şimşek, borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı olarak
gerçekleştirilmesinin de zorunlu tutulduğunu ifade etti.

İLAVE ADIMLAR ATILACAK

Yapılan düzenlemelerin sonuçlarının yakından takip edileceğini vurgulayan Şimşek, tüm paydaşlarla istişare içerisinde ihtiyaç duyulan ilave adımların gecikmeden atılacağını belirtti.

Sorunlu fonların tasfiyesinin tamamlanmasının ve yatırımcı haklarının korunmasının öncelikleri arasında bulunduğunu kaydeden Şimşek, piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARIYLA MÜCADELE GÜÇLENECEK

Fonların koordineli işlemleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin 2027 yılı başına kadar tamamlanmasının planlandığını açıklayan Şimşek, yatırımcı haklarının korunduğu, şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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