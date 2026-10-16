Bakan Şimşek duyurdu! Fon piyasasında yeni düzenlemeler yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılması ve yatırımcı haklarının korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Fonların koordineli işlemleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin 2027 yılı başına kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla ilgili kurumlar tarafından önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade eden Şimşek, uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerinin de dikkate alındığını aktardı. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale geldiğini belirtti.
Ağustos ayının sonunda açıklanan Fon Rehberi kapsamında çeşitli düzenlemelerin uygulamaya alındığını kaydeden Şimşek, serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklamasının sağlandığını bildirdi. Ayrıca TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesi durumunda duyuru yapılması zorunlu hale getirildi.
Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildiğini belirten Şimşek, borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı olarak
gerçekleştirilmesinin de zorunlu tutulduğunu ifade etti.
Yapılan düzenlemelerin sonuçlarının yakından takip edileceğini vurgulayan Şimşek, tüm paydaşlarla istişare içerisinde ihtiyaç duyulan ilave adımların gecikmeden atılacağını belirtti.
Sorunlu fonların tasfiyesinin tamamlanmasının ve yatırımcı haklarının korunmasının öncelikleri arasında bulunduğunu kaydeden Şimşek, piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.
Fonların koordineli işlemleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin 2027 yılı başına kadar tamamlanmasının planlandığını açıklayan Şimşek, yatırımcı haklarının korunduğu, şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemeler ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerini de dikkate alarak Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleriyle bilgi akışı güçlendi, nihai pay sahipliği daha şeffaf hale geldi. Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık açıklaması, TEFAS’ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması sağlandı. Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildi. Borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılması zorunlu oldu. Düzenlemelerin sonuçlarını yakından izleyerek, tüm paydaşlarımızla istişare içinde gereken ilave adımlar gecikmeden atılacaktır. Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız yatırımcı haklarının korunduğu şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmaktır.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 16, 2026
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