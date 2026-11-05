Bakan Şimşek'ten 'liste' sözleri! "Açıklanmasını isterim'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Tartışma konusu olan 'liste' ile ilgili "Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok" dedi.

Bakan Şimşek açıklamasında şunları ifade etti:

FON SORUŞTURMASI

"Konu tüm yönleriyle inceleniyor, gereken yapılıyor. Fon soruşturmasına ilişkin yürütülen süreçte hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir.

"AÇIKLANMASINI İSTERİM"

Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim.

Hazinenin 1 kuruşu tasfiyede kullanılmadı. Bir kuruş dahi kamu kaynağı olmadı."