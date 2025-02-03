Bakan Şimşek'ten TÜİK sonrası ilk açıklama! 'Aylık enflasyon arttı'

Ocak ayı enflasyonu açıklandı! TÜİK 2025'in ilk enflasyon verisini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olurken; yıllık enflasyon ise 42,12 oldu. En fazla artış yüzde 99,93 ile eğitim olurken en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden TÜİK'in açıkladığı enflasyonu değerlendirdi. Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun 23 puan azalarak yüzde 42,12'ye gerilediğini kaydetti.



Bakan Şimşek'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:



"Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.

Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti.

Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek"

