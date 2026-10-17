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Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun açılış tarihini ve detaylarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek
Cansu Çamcı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, Mersin’in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirecek projede yapım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, “Otoyolumuzu 18 Ekim’i 19 Ekim’e bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla trafiğe açacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun trafiğe açılmasının ardından resmî açılış töreninin de düzenleneceğini belirterek, “Projemizin resmî açılışını ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştireceğiz.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek 1

Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Uraloğlu, “Projemiz kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük inşa ettik. Ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkeziyle ulaşım altyapımızı güçlendirdik.” açıklamasında bulundu.

2,5 SAATLİK YOLCULUK 18 DAKİKAYA İNECEK

Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Uraloğlu, “Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz.” dedi.

Projenin ekonomik ve çevresel kazanımlarına da dikkati çeken Uraloğlu, “Zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azaltacağız.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek 2

"KESİNTİSİZ VE YÜKSEK STANDARTLI ULAŞIM SAĞLAYACAĞIZ"

Uraloğlu, otoyolun Akdeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Mersin’in kıyı kesimlerindeki ulaşımı rahatlatacağını ifade ederek, “Mersin’in turizm bölgelerini mevcut otoyol ağına bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacağız. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkân tanıyacağız.” diye konuştu.

Uraloğlu, otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı’na erişimi de kolaylaştıracağını belirterek projenin bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşecek 3

Projenin uluslararası ulaştırma koridorları açısından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin’in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu’nun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz.” dedi.

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otoyol Abdulkadir Uraloğlu
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