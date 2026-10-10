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Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Çerkezköy-Edirne arası 54 dakikaya düştü'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısını da böylece 11’den 14’e yükselttik.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Çerkezköy-Edirne arası 54 dakikaya düştü'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule kesiminde başlayan seferlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün hizmete alınan hatta ilk yolculu trenin bugün hareket ettiğini belirten Uraloğlu, Çerkezköy-Edirne arasındaki güzergahta hızlı tren seferlerinin başladığını kaydetti.

'HAT, DOĞU-BATI VE KUZEY-GÜNEY KORİDORLARINI TÜRKİYE EKSENİNDE BULUŞTURACAK'

153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Kesimi’nin Halkalı-Kapıkule Hattı’nın en uzun bölümünü oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, "Türkiye’nin Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlandığı ve Orta Koridor’un batı ucunu güçlendiren bir stratejik eserimizi daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Halkalı Kapıkule Hattı’nın tamamını hizmete aldığımızda; sınır ötesi bağlantıyı kesintisiz, hızlı ve yüksek standartlı bir lojistik akışa kavuşturacak daha güçlü bir koridorla taçlandıracağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin gittikçe yoğunlaştığına ve kesintisiz, elektrikli ve yüksek kapasiteli demir yolu koridorlarının değerinin arttığına dikkati çekerek, "Çerkezköy-Kapıkule Hattı da bu ihtiyaca yönelik olarak uluslararası yük taşımacılığında sınır geçiş kapasitemizi artıracaktır. Hat, hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşiktir" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, hattın sadece Doğu-Batı ekseninde değil Kuzey-Güney ekseninde de önemli bir rol oynayacağını söyledi. Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hattımız, Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan ve Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Öte yandan Basra Körfezi’ndeki Fav Limanı’ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu’nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu hat, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturarak ülkemizi küresel lojistiğin merkez ülkesi haline getirecek önemli bir eserdir."

Bakan Uraloğlu ayrıca hattın Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde hayata geçmesi için ortak çaba sarf ettikleri yegane yapım projesi olduğunu da vurguladı.

'HIZLI TRENİN ULAŞTIĞI İL SAYISINI 14'E YÜKSELTTİK'

Çerkezköy-Kapıkule Kesimi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Çift hatlı, elektrikli, seviye-1 sinyalli ve saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa ettiğimiz bu hatla; Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi hızlı tren konforuyla buluşturduk. Hızlı Tren’in doğrudan ulaştığı il sayısını da böylece 11’den 14’e yükselttik. Çerkezköy-Edirne tren seferlerimizi de Edirne’den başlattık, böylece iki merkezimiz arasında seyahat süresi 54 dakikaya düştü" dedi.

'2 BİN 604 KİLOMETREYE YÜKSELTTİK'

Hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısını da 27’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin de hizmete alınmasıyla demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı da Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattımızla birlikte 2 bin 604 kilometreye yükselttik" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Çerkezköy-Edirne arası 54 dakikaya düştü 1Bakan Uraloğlu duyurdu: Çerkezköy-Edirne arası 54 dakikaya düştü 2

Bakan Uraloğlu duyurdu: Çerkezköy-Edirne arası 54 dakikaya düştü 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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