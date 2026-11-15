Bakan Uraloğlu duyurdu: Kara yolları İHA ve SİHA pistine dönüşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, afet ve acil durumlarda kara yolu altyapısının farklı amaçlarla kullanılmasına yönelik yeni bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Bu kapsamda, insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanmasına uygun 9 bin 562 yol kesimi incelenirken, ilk aşamada 52 potansiyel nokta belirlendi.

Bakan Uraloğlu, mevcut kara yolu ağının afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda İHA ve SİHA'lar için pist olarak kullanılabilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Çalışmanın ilk uygulaması ise Balıkesir-Manisa kara yolunda gerçekleştirildi.

9 BİN 562 YOL KESİMİ İNCELENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarının insansız hava araçlarının kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kara yolu ağının İHA ve SİHA'lar açısından sağlayabileceği imkanlara dikkat çeken Uraloğlu, "Afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda, mevcut kara yolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, kara yolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik, bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere, toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik." ifadelerini kullandı.

İLK DENEME BALIKESİR-MANİSA YOLUNDA YAPILDI

Çalışmanın ilk uygulama noktası Balıkesir-Manisa kara yolu olarak belirlendi. Söz konusu güzergah, AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının acil durum senaryoları kapsamında iniş ve kalkış yaptığı uygulamaya ev sahipliği yaptı.

Uraloğlu, hava araçlarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesi için yol üzerinde ve çevresinde çeşitli düzenlemelere gidildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, gerçekleştirilen hazırlıklara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çalışmalar kapsamında, yol kenarında 3 ayrı noktada, toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturduk. Hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluğu söktük, 45 trafik işaret levhasını kolayca sökülebilir hale getirdik. Yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladık."

KARA YOLU 5 SAAT BOYUNCA TRAFİĞE KAPATILDI

Uraloğlu, yapılan düzenlemelerin trafik güvenliği açısından uygunluğunun tutanakla kayıt altına alındığını ve valilikle paylaşıldığını aktardı. 12 Kasım'da gerçekleştirilen deneme kapsamında kara yolu, 12.00-17.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım ise bu süre boyunca alternatif güzergahlardan sağlandı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçları kara yoluna iniş ve kalkış yaptı.

"ULAŞIM ALTYAPIMIZIN ACİL DURUMLARDAKİ ROLÜNÜ ORTAYA KOYDUK"

Gerçekleştirilen uygulamanın mevcut ulaşım altyapısının farklı alanlarda da değerlendirilebileceğini gösterdiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Milli insansız hava araçlarımızın, kara yolumuzu pist olarak kullanabilmesi, ulaşım altyapımızın acil durumlarda üstlenebileceği rolü ortaya koydu. Mevcut kara yolu altyapımızın yalnızca kara ulaşımında değil, afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda da kullanılabilmesi büyük önem taşıyor."

Uraloğlu, uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Çalışma; kara, hava, deniz ve sahil güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar işbirliğiyle hayata geçirildi. Bakan Uraloğlu, projede görev alan tüm ekipleri tebrik etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır