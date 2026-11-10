Bakan Uraloğlu, Malatya Darende GES’in temelini Antalya’dan 5G canlı bağlantısıyla attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada “İklim kriziyle mücadele, yalnızca bir çevre meselesi değil; aynı zamanda teknoloji, altyapı ve gelecek nesillere bırakacağımız dünya meselesidir. Bugün, bu anlayışın somut bir örneğini hep hayata geçiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

“TEKNOLOJİ İLE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ AYNI ANDA KONUŞTURUYORUZ”

Türk Telekom’un, COP31’in en üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partner’i ve aynı zamanda Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri olarak zirvenin teknoloji altyapısını uçtan uca üstlendiğini kaydeden Uraloğlu, şu şekilde konuştu:

“Fiber ve mobil ağından veri merkezine, siber güvenlikten bulut ve yeni nesil çözümlere kadar birikimini uluslararası sahnede deneyimletirken; bugün burada 5G canlı bağlantısıyla Malatya’daki güneş enerjisi santralimizin temel atma törenine katılıyoruz. Teknoloji ile yeşil dönüşümü aynı anda konuşturuyoruz.”

Uraloğlu, Türk Telekom’un “Yarına Sözümüz Var” yaklaşımıyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederken yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu dijital altyapı yatırımlarını da hızla büyüttüğünü söyledi.

Uraloğlu, “Malatya Darende’de 300 Megavatlık bir projeden bahsediyoruz. Deprem ili olan Malatya’da yaptığınız için ayrıca tebrik ediyorum. Türk Telekom şu anda kullandığı enerjinin yüzde 65’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor. Hedef 800 bin megavatlara gitmek ve enerjinin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlamak. Bugün burada, 5G’nin hızı ve gücüyle Malatya’daki bu önemli adımı atarken; COP31’in ruhuna uygun bir mesaj veriyoruz: Teknoloji, iklim eyleminin önünde engel değil; en güçlü müttefikidir.”