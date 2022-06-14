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Bakan Varank: KOBİ’lerimiz ülkemizin geleceği olacak

14.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapmak için çalışıyoruz. Bu noktada KOBİ’lerimiz ülkemizin geleceği olacak. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOBİ’lerimizin sonuna kadar arkasında yer alacağız" dedi.

Bakan Varank: KOBİ’lerimiz ülkemizin geleceği olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, çevrim içi düzenlenen 'İnovasyon ve Yerli Üretim ile Kobilerin Gücü Etkinliği'ne katıldı. Bakan Varank, Türkiye'nin, Türk sanayisinin katkısıyla, 2020 yılında pandemiye rağmen büyüyen nadir ülkelerden biri olduğunu bildirdi. Bakan Varank, Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 11 büyüme oranıyla G-20 ülkeleri arasında zirveye yerleştiğini kaydederek, "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3’lük büyümeyle bu serinin rastlantı olmadığını tüm dünyaya kanıtladık. İhracat tarafında her ay yeni rekorlar kırıyoruz. Son 12 ayda 242 milyar dolarlık ihracat rakamını yakaladık. Ancak, biz bu başarıların sürdürülebilirliğini, işin esas zor kısmı olarak görüyoruz. Bu manada nereleri daha fazla geliştirmemiz gerekir noktasında çabalarımız her zaman devam ediyor. Özel sektörle istişare halinde, varsa eksiklerin üzerine gidiyoruz. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ışığında sürekli atılım yapıyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı ile yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesine destek veriyoruz. Bakınız biz burada daha önce yapılmamışı yaptık. Yatırım yapılacak ürün için müstakbel yatırımcılarımızı yormadan tek bir pencereden işlemlerini bitiriyoruz. Fikirden ürüne kadar her aşamada yatırımcıyı biz yönlendiriyoruz. Hamdolsun bu yaklaşımın meyvelerini de almaya başladık. Firmalar şu anda daha önce Türkiye’de hiç üretilmemiş ürünlerin yatırımlarını yapıyorlar. Bir kısmında pilot üretime dahi geçildi. Program kapsamında bugüne kadar makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ile Dijital Dönüşüm Çağrılarını açtık. Pilot çağrı olan makine sektöründe kabul edilen 20 projenin büyüklüğü 1,7 milyar lira düzeyindeydi" diye konuştu.

'KOBİLERİMİZE YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUM'

Bakan Varank, büyümede aslan payının sanayinin olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"KOBİ'lerimiz ise dönen çarkların en önemli dişlisidir. Göz bebeğimizdir. Ülkemizdeki 1000 işletmeden 998’i KOBİ’dir. Ekonomik kalkınmanın yolu da yerlileşmenin yolu da güçlü KOBİ’lerden geçiyor. Özellikle ar-ge, teknoloji ve inovasyon kabiliyetleri kazanmaları KOBİ’leri rekabetçilikte 3-5 adım öne çıkarıyor. Biz bakanlık olarak KOBİ’lerimizin gücüne güç katmak için KOBİ’lerimizi inovasyon ve dijitalleşmeye yönlendiriyoruz. TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç destek programı, Sanayi Ar-Ge Projeleri destek programı gibi programlar kapsamında hibe destekleri veriyoruz. Kendilerini geliştirmeleri ve tecrübe kazanmaları için büyük ölçekli işletmelerle buluşturuyoruz. Bu doğrultuda KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla, büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarının doğrudan KOBİ’ler tarafından karşılanmasını sağlayacak destek programları oluşturduk. Bu noktada Turkcell’in yerli ekosisteme, KOBİ’lere destek olma çabalarını da takdire şayan buluyorum. Umarım bu doğrultuda oluşturulan tedarikçi eksenli inovasyon programı, yerlilik programı ve büyük ortağım programı yerlilik ekosisteminin gelişimine ivme kazandırır. Bu vesileyle diğer büyük ölçekli şirketlerimizi de ülkemizin geleceği olan KOBİ’lerimize yatırım yapmaya, tedarikçilerini geliştirmeye davet ediyorum."

'KOBİ'LERİMİZİN SONUNA KADAR ARKASINDA YER ALACAĞIZ'

Bakan Varank, bakanlık olarak KOBİ'lerin arkasında olacaklarını belirterek, "Bugünkü webinar’ın başlıkları arasında yer alan yapay zeka ve siber güvenlik, işletmelerimiz için hayati öneme sahip. Bu hususta Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi ilan ederek, yol haritamızı bütün sektörlerle paylaştık. TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde kurduğumuz Yapay Zeka Enstitüsü bu stratejinin eylemlerinin hayata geçmesinde katalizör görevi görecek. Akademik araştırmalar ile endüstrinin ihtiyaçları arasında bir köprü görevi üstlenecek. Bir diğer önemli alan olan siber güvenlik hususunda da TÜBİTAK BİLGEM tarafından onlarca çalışma yürütülüyor. Bilhassa son dönemlerde tam zamanında doğru teknolojiye yatırım yapıyoruz. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapmak için çalışıyoruz. Bu noktada KOBİ’lerimiz ülkemizin geleceği olacak. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOBİ’lerimizin sonuna kadar arkasında yer alacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Turkcell’e bu güzel iş birliği için teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)


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