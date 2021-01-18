Bakan Varank'tan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) incelemelerde bulunarak, Akkuyu Nükleer A.Ş. yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Varank’a, Akkuyu NGS ziyaretinde Mersin Valisi Ali İhsan Su eşlik etti. İdari binada Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh ve diğer yetkililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bakan Varank, daha sonra inşaat sahasında gazetecilere açıklama yaptı.

'LİSANS 1976 YILINDA VERİLMİŞ'

Akkuyu NGS inşaatını ziyaret ettiklerini belirten Varank, “Burası, Türkiye’nin 60 yıllık hayali. Kamuoyu çok bilmiyor ama bu alanın lisansı 1976 yılında verilmiş. O tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Burası 10 kilometrekarelik bir alan ve 100 megawatt gücüne sahip, 4 reaktörden oluşan Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatı burada devam ediyor” diye konuştu.