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Bakan Yanık tarih vererek duyurdu: 'Hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz'

05.04.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yanık, toplamda 1 milyar 488 milyon TL tutarında aylığın hak sahiplerinin hesaplarına 9 Nisan tarihine dek yatırılacağını duyurdu.

Bakan Yanık tarih vererek duyurdu: 'Hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamada bulundu. Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

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Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının bilgisini verdi.

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