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Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması

07.08.2024 21:17
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözleşmeli üretimin, üreticinin ve sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araç olduğunu belirterek, uygulamanın yaygınlaşması için somut adımlar atacaklarını söyledi.

Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasat sezonu devam ederken, teknik ekiplerin gözlemleri ve üretici örgütlerinin bilgilendirmeleri sonucu, bazı üreticilerin haksız uygulamalarla karşı karşıya kaldığını tespit ettiklerini söyledi. Sözleşmeli üretimin hem üreticinin hem de sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araç olduğuna işaret eden Yumaklı, "Dikkat edilmesi gereken husus, Bakanlığımız tarafından üretim konularına göre ayrı ayrı hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılmasıdır. Öte yandan, bugün sahada yaşananlar, üreticimizin hakkını korumak için sözleşmeli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Bakanlık olarak bu uygulamanın yaygınlaşması için somut adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"FIRSATÇILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bu konuda bir seferberlik başlattıklarının altını çizen Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna rağmen sözleşme dışına çıkan fırsatçılara ve üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz. İlgili Bakanlıklar olarak piyasa gözetim ve denetim yetkilerini bundan önce olduğu gibi sıkı bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar dikkate alındığında, sözleşmeli üretimi de içinde barındıran Tarımsal Üretim Planlaması, bu tip arz-talep dengesizliklerine çözüm olacaktır. Üretimden sorumlu bir Bakanlık olarak, bugüne kadar olduğu gibi alın terini emeğiyle buluşturan üreticimizi kollayan, güvenli gıdaya ulaşması en doğal hakkı olan tüketicimizi de koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İbrahim Yumaklı
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