Bakan Yumaklı 'kırmızı çizgimiz' diyerek açıkladı: 116 bin 815 gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

201,2 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayında yurt genelinde gerçekleştirdiğimiz 116 bin 815 gıda denetimi ile vatandaşlarımızın sofrasını ve sağlığını güvence altına aldık.

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere;

201,2 milyon TL idari para cezası uygularken,

29 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk.

Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atanlara asla geçit vermeyecek; işini dürüstçe yapan esnafımızın ve üreticimizin daima yanında duracağız"