Bakan Yumaklı Meclis'te duyurdu! Bu uygulama 2025'te zorunlu hale getirilecek

TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşma yaptı.
Gıda denetimlerinin yayınlanması hakkında konuşan Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan bu uygulamaya ilave olarak, işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdik" dedi.
Bakan Yumaklı bu uygulamanın 2025 yılında zorunlu hale getirileceğini belirtti.
Üreticilere destek mesajı da veren Bakan Yumaklı, "Mazot maliyetinin ortalama yüzde 50’sini, gübre maliyetinin ise ortalama yüzde 25’ini üreticilerimize temel destek olarak vereceğiz" dedi.
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