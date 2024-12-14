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Bakan Yumaklı Meclis'te duyurdu! Bu uygulama 2025'te zorunlu hale getirilecek

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
14.12.2024 22:58
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yaptı. Gıda denetimlerinin yayınlanması hakkında konuşan Bakan Yumaklı, bu uygulamaya ek olarak işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti ve "2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz" dedi.

Bakan Yumaklı Meclis'te duyurdu! Bu uygulama 2025'te zorunlu hale getirilecek

TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşma yaptı.

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"İŞLETME DENETİMLERİNİN TAKİP EDİLDİĞİ KAREKOD UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİK"

Gıda denetimlerinin yayınlanması hakkında konuşan Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan bu uygulamaya ilave olarak, işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdik" dedi.

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UYGULAMA 2025 YILINDA ZORUNLU OLACAK

Bakan Yumaklı bu uygulamanın 2025 yılında zorunlu hale getirileceğini belirtti.

"MAZOT MALİYETİNİN ORTALAMA YÜZDE 50'SİNİ ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK OLARAK VERECEĞİZ"

Üreticilere destek mesajı da veren Bakan Yumaklı, "Mazot maliyetinin ortalama yüzde 50’sini, gübre maliyetinin ise ortalama yüzde 25’ini üreticilerimize temel destek olarak vereceğiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı uygulama İbrahim Yumaklı
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