Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılat 83,2 milyar dolar ile tarihinin en yüksek rakamına çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Sivrihisar ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi Sivrihisar Ajans Amirliği’ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, üreticilerin buğday teslimatlarını takip etti. Bakan Yumaklı’yı Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve kurum müdürlerince karşıladı. Üretici Faruk Koç’un traktörle getirdiği buğdaylardan numune alarak analizini de gerçekleştiren Bakan Yumaklı, üreticilerle sohbet etti.

Tarımsal üretimin bir ülkenin ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılında yeni bir rekora imza atıldığını söyledi. Dünya Bankası’nın 2025 yılına ilişkin verileri değerlendiren Bakan Yumaklı, “Türkiye'nin çiftçileri ve üreticileri olarak, hem ekonomimize katkı hem de gıda arz güvenliğinin garantisi anlamında çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben bu manada bakanlığımızla omuz omuza vererek tarımsal üretimin çok daha iyi noktalara gelmesi için çalışan gayret eden bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimize oradan tekrar şükranlarımı sunuyorum. Tabii birkaç gün önce, Dünya Bankası'nın açıklamış olduğu 2025 yılı verilerini biz de kamuoyumuzla paylaşmıştık. Buna göre Türkiye'nin 2025 yılı sonundaki tarımsal hasılatı 83,2 milyar dolar ile tarihinin en yüksek rakamına çıkmış durumda. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da birinci sıradaki yerimizi korurken dünyada da tarımsal hasılatı 7’nci sıraya gelmiş durumdayız. Dünya Bankası'nın açıklamış olduğu verilerle teyit edildiği üzere” dedi.

‘DÜNYA UN TİCARETİNDE DE BİRİNCİ SIRADAYIZ’

Bakan Yumaklı, tarımsal hasılanın yanı sıra dünya un ticaretinde de Türkiye’nin ilk sırada yer aldığını söyledi. Türkiye’nin makarna sektöründe ikinci sırada yer aldığını kaydeden Bakan Yumaklı, “Tabii, özellikle Anadolu'nun buğdayın anavatanı olmasından da hareketle bazı kritik ürünlerin, stratejik ürünlerin ülkemizdeki üretimiyle alakalı çok yoğun bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Çünkü iklim değişikliği de dahil olmak üzere hem tohum çeşitlerinin geliştirilmesi hem de birim alandan alınan verimin arttırılması ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada buğdayın ve özellikle son dönemde devam eden hububatın, buğday başta olmak üzere, stratejik ürünler olarak üretim planlamasının içerisindeki yeri son derece önemli. Dünya un ticaretinde de birinci sıradayız, un ihracatında. Makarna da ikinci sıradayız. Tabii bunların sadece belli dönemlerde değil, sürdürülebilir olarak devamının sağlanması gerekir. Bu noktada da dünyadaki konjonktürü de dikkate alarak sanayi ile birlikte yani bunu işleyen un sanayisi ve diğer ürünlerle ilgili işlem yapan sanayi ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz” diye konuştu.

‘SON 66 YILIN EN İYİ YAĞIŞLARINI ALDIK’

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin bu dönemde son 66 yılın en iyi yağışlarını aldığını söyledi. Buğday hasadının yüzde 73’nün tamamlandığını anlatan Bakan Yumaklı, “Bu yıl yağışlar çok iyi gitti. Son 66 yılın en iyi yağışlarını aldık. Ülkede de hububat hasadıyla alakalı, arpa ve buğdayla alakalı hasatta buğdayda yaklaşık yüzde 73'ü bitti hasadın, arpada da yüzde 79'u tamamlanmış durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi daha ilk günden açıkladığımız üzere herhangi bir şekilde çiftçimizin elinde bir gram bile ürünün kalmayacağını, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne getirilen bütün ürünlerin alınacağını deklare etmişti. Bu minvalde 650 noktada alımlarına devam ediyor. Bugüne kadar 10 milyon tona yakın ürünü aldı Toprak Mahsulleri Ofisi. Ve yine alımlara, alım işlemlerine de devam ediyor. Söylediğimiz her sözün yerine getirilmesiyle ilgili çalışan arkadaşlarımızın 7/24 gayretleri için onlara da teşekkür ediyorum. Tabii 10 milyon tonluk bir ürün alımı yapıldı demiştim. Bunun vadesi gelen, ödeme vadesi gelenler de yaklaşık 58 milyar liralık bir ödemeye tekabül etti. Bunları da çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Ben inşallah Cumhuriyet tarihimizin rekorunu hem bitkisel üretimde hem de hassaten buğday ve arpa üretiminde bekliyoruz. Öngörülerimiz bu şekilde” dedi.

Bakan Yumaklı ve beraberindekiler açıklamaların ardından TMO Sivrihisar Ajans Amirliği’nin açık hava hububat depolarını gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır