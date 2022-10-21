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Bakanlık 3.400 TL ödüyor! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor

21.10.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşlara ölüm yardımında bulunuyor. Ölüm yardımı cenaze yardımı ve cenaze ödeneği adıyla da biliniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Tek seferlik gerçekleştirilen ödeme için beş yıl içerisinde başvuruda bulunmak gerekiyor. İşte ayrıntılar...

Bakanlık 3.400 TL ödüyor! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi kişilerin vefatı durumunda, cenaze masraflarının karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ölüm yardımında bulunuyor. Ölüm yardımı, belirlenen durumlarda vefat eden sigortalıların yakınlarına ödeniyor.

ÖLÜM YARDIMI ALMANIN ŞARTLARI

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat
Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alırken vefat
Vefat eden sigortalı için en az bir yıl içinde yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primi bildirilmiş ise
İlk iki maddede, ölüm yardımı yapılabilmesi için vefat eden kişinin sigortalı olması gereklidir. Ancak üçüncü maddede yani en az bir yıl içinde yaşlılık, malullük ve ölüm primi bildiren kişiler için sigortalı olma şartı aranmaz.

Bakanlık 3.400 TL ödüyor! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor

ÖLÜM YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Ölüm yardımı, vefat eden kişinin yakınlarına verilir. Hak sahibi olan kişiler arasında öncelik eştedir. Hayatını kaybeden kişinin eşi ve çocukları yok ise ölüm yardımı anne babasına ödenir. Anne babası hayatta yoksa kardeşlere, kardeşleri de yoksa müracaat eden akrabalara verilir.

Vefat eden kişinin cenaze işlemlerini hiçbir akrabalık bağı olmayan bir kişi ya da kurum yürüttüyse, bu kişi ya da kurum da defin sürecindeki masrafları belgeleyerek başvuru yapabilir.

ÖLÜM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölüm yardımı başvuruları, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne yapılır. Ölüm yardımı almak için en az beş sene içerisinde başvuru yapılması gerekli.

ÖLÜM YARDIMI BAŞVURU SORGULAMA

Ölüm yardımı başvuruları sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılır. Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu bağlantısına tıklayarak şahıs ödemeleri sorgulamaları sayfasına tıklayarak ölüm yardımı başvuru sorgulaması yapılabilir.

ÖLÜM YARDIMI NEREDEN ALINIR?

Ölüm yardımı Ziraat Bankası aracılığı ile alınır. Başvuru onaylandığında yardım alacak kişiler her ayın 8'i ile 14'ü arasında ödemeyi alabilir.

ÖLÜM YARDIMI NE KADAR?

Ölüm yardımı olarak yatırılan miktar, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre her yıl yeniden belirlenir. 2022 yılı için açıklanan ölüm yardımı 1.218 TL’dir.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa bağlı sigortalıların yakınlarına ödenen ölüm yardımı ise vefat eden sigortalının emekli maaşından az olmamak kaydıyla 2022 yılı için 3.400,00 TL'dir.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet ölüm yardımı

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