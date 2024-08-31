Bakanlık açıkladı: Çocuğu okula giden aileler destek ödemesi alacak

Okulların açılmasına az bir zaman kala aileler okul hazırlıklarına başladı. Okul masraflarının arttığı bir dönemde aileler ekonomik olarak zorlanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi ailelerine destek ödemesi yapılacağını aktardı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Sosyal ve Ekonomil Destek Hizmeti (SED), alacak ailelerin çocukları için Bakan Mahinur Göktaş, çocukların daha iyi eğitim almasına ve geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Ailelerin ödeme oranları ve tutarlarını da açıklayan Bakanlık, şu açıklamayı yaptı:



Okul öncesi çocuklara 4 bin 312 lira,

İlköğretime devam eden çocuklara 6 bin 468 lira,

Ortaöğretime devam eden çocuklara 6 bin 899 lira,

Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklara 4 bin 312 lira,

Yükseköğrenime devam eden gençlere 7 bin 761 lira,

Kuruluş bakımından ayrılan gençlere 3 bin 449 lira destek ödemesi yapılacak.

Hizmetten yardım almak isteyenlerin ise uyması gereken bazı şartlar var. Onlar da şu şekilde:



T.C. Kimlik Numarası beyanı,

Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,

İş-Kur veya meslek kurslarına başvurduğuna dair belge,

Müracaatçının durumunu tespit amacıyla talep edilebilecek diğer belgeler,

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteğe ihtiyacı olan kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.