Bakanlık denetimine takıldı! Bir okul formasının satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Kaya Giyim markalı bir okul kıyafetinin kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ürün üzerinde yürütülen incelemelerde boğulma, yanık ve yaralanma gibi ciddi riskler belirlendi. Bunun üzerine söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımız Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocuklara yönelik bir okul kıyafeti ürününün güvenli olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde; ürünün boğulma, yanık ve yaralanma gibi ciddi riskler taşıdığı belirlenmiştir.

Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına izin vermiyoruz.

Güvenli ürün, sağlıklı nesiller!"