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Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek

Depreme karşı yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Artık binalar sadece inşaat aşamasında değil tamamlandıktan sonra da muayene edilecek. Her 5 yılda bir binaların çeşitli konularda denetlenmesini öngören yeni düzenlemede hedef kolon kesilmesi ya da kaçak kat gibi güvenliği tehlikeye atan müdahalelerin önüne geçmek olacak. Bakanlık, yeni düzenleme için tarih verdi. İşte detayları...

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek
Mustafa Fidan

Binanın güvenliğini tehlikeye atan kaçak kat, kolon kesilmesi gibi durumlara karşı muayene dönemi başlıyor. Depremlerde ağır hasar ve yıkımlara yol açan yapısal sorunların önüne geçmek için düğmeye basıldı.

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek 1

BİNALARDA MUAYENE DÖNEMİ BAŞLIYOR

ATV Ana Haber'de yer alan habere göre Çevre, Şehircililik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binalara her 5 yılda bir zorunlu denetim getirmeye hazırlanıyor.

Bu düzenleme ile binalar Bina Kimlik Sertifikası alacak. Bu sertifikayı alan yapıları kapsayacak olan yeni uygulama ile yapıların ruhsat, iskan ve proje gibi tüm teknik ve idari süreçlerini dijital ortamda kayıt altına alınacak.

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek 2

BİNALAR HER 5 YILDA BİR DENETLENECEK

Denetimin odağında binaların en hassas noktaları olacak. Özellikle dükkanların bulunduğu zemin katlardaki kolonlar tek tek incelenecek. Taşıyıcı sisteme müdahale edilip edilmediği araştırılacak.

İnşaat Mühendisi Enes Güvercin: "Bakanlık deneleyenecek olan binalar için Yapı Denetim kuruluşlarını elektronik ortamda görevlendirecek. Atanan ekip de 2 ay içerisinde binaya giderek görevini yapacak."

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek 3

NELER KONTOL EDİLECEK?

Bakanlığın hayata geçirmeye hazırlandığı yeni düzenleme ile özellikle şu hususlar kontrol edilecek;

  • Kolonlara müdahale edilmiş mi?
  • Kaçak kat eklenmiş mi?
  • Tehlikeli çatlaklar var mı?
  • Bina ruhsatına uygun mu?
  • Bina amacına uygun kullanılıyor mu?

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek 4

KURALLARA AYKIRI YAPILAR İÇİN NELER YAPILACAK?

Binalarda taşıyıcı kolonların kesilmesi çok büyük hasar veriyor ve en ufak depremde yıkılma riskini artırıyor. Binanın kat sayısı, tavan alanı, dış cephe çıkma alanları ve tehlikeli çatlakları da kontrol listesi olacak.

Denetimde kurallara aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda rapor belediye ya da idareye iletilecek. Tehlikenin boyutuna göre güçlendirme, müjhürleme ya da yıkım süreci gündeme gelecek.

1 OCAK 2027'DE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

Hedef binaların yalnızca inşa edildiği süreçte değil yıllar sonra da projesine uygun kalmasını sağlamak. Yeni denetim sisteminin 1 Ocak 2027'de hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bina Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapı izin şartları
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