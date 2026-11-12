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Bakanlık harekete geçti! Evlerde tehlike yaratan iki ürün piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocukların kullandığı ördek şeklindeki oyuncak ve mama sandalyesinde güvenlik riski tespit edilmesi üzerine iki ürünün satışını yasakladı. Piyasadaki ürünler için toplatma kararı verilirken ailelere güvenli ürün seçimi konusunda uyarı yapıldı.

Bakanlık harekete geçti! Evlerde tehlike yaratan iki ürün piyasadan toplatılıyor
Aleyna Türkmen

Ailelerin çocukları için güvenle satın aldığı oyuncak ve mama sandalyelerinde ciddi güvenlik riskleri tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda riskli bulunan iki ürünün piyasaya arzını yasaklayarak satışta bulunanların toplatılmasına karar verdi.

Toplatma kararına konu olan ürünlerden ilki, ördek şeklindeki oyuncak oldu. Oyuncağın küçük parçalarının çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturduğu, uzun kordonunun ise yaralanmalara neden olabileceği belirlendi.

Diğer ürün ise çocukların yemek saatlerinde kullandığı mama sandalyesi oldu. Sandalyenin koruma demiri ve bacak arasındaki boşluğunun güvenlik standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Bu eksikliklerin çocukların sandalyeden düşerek yaralanmasına yol açabileceği değerlendirildi.

Bakanlık harekete geçti! Evlerde tehlike yaratan iki ürün piyasadan toplatılıyor 1

BAKANLIKTAN İKİ ÜRÜN İÇİN TOPLATMA KARARI

Ticaret Bakanlığı, güvenlik riski taşıyan oyuncak ve mama sandalyesinin piyasaya arzını yasakladı. Satışta bulunan ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık harekete geçti! Evlerde tehlike yaratan iki ürün piyasadan toplatılıyor 2

GÜVENLİ ÜRÜN NASIL ANLAŞILIR?

Oyuncak ve çocuk ürünleri satın alırken güvenlik işaretlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimiz satın alırken üzerlerinde belirlenmiş işaretler bulunan ve ilgili bakanlıkların standartlarına göre üretilmiş ürünler olmasına dikkat etmelidir."

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Ticaret Bakanlığı oyuncak sandalye Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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