Bakanlık harekete geçti! Evlerde tehlike yaratan iki ürün piyasadan toplatılıyor

Ailelerin çocukları için güvenle satın aldığı oyuncak ve mama sandalyelerinde ciddi güvenlik riskleri tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda riskli bulunan iki ürünün piyasaya arzını yasaklayarak satışta bulunanların toplatılmasına karar verdi.

Toplatma kararına konu olan ürünlerden ilki, ördek şeklindeki oyuncak oldu. Oyuncağın küçük parçalarının çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturduğu, uzun kordonunun ise yaralanmalara neden olabileceği belirlendi.

Diğer ürün ise çocukların yemek saatlerinde kullandığı mama sandalyesi oldu. Sandalyenin koruma demiri ve bacak arasındaki boşluğunun güvenlik standartlarına uygun olmadığı tespit edildi. Bu eksikliklerin çocukların sandalyeden düşerek yaralanmasına yol açabileceği değerlendirildi.

BAKANLIKTAN İKİ ÜRÜN İÇİN TOPLATMA KARARI

Ticaret Bakanlığı, güvenlik riski taşıyan oyuncak ve mama sandalyesinin piyasaya arzını yasakladı. Satışta bulunan ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.

GÜVENLİ ÜRÜN NASIL ANLAŞILIR?

Oyuncak ve çocuk ürünleri satın alırken güvenlik işaretlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimiz satın alırken üzerlerinde belirlenmiş işaretler bulunan ve ilgili bakanlıkların standartlarına göre üretilmiş ürünler olmasına dikkat etmelidir."