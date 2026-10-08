Bakanlık harekete geçti! O spor ürünü piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir spor ürününün güvenlik açısından risk taşıdığı belirlendi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışına yasak getirirken piyasadaki ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Güvensiz olduğu tespit edilen ürün, Ticaret Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlandı. Böylece sağlık riski oluşturduğu belirlenen ürünlere ilişkin yeni bir karar daha duyurulmuş oldu.

SPOR ÜRÜNÜ İÇİN TOPLATMA KARARI

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşların belirlediği güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ilan ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen kontroller sonucunda Nk markalı bir spor ürününün kullanımının güvenli olmadığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ilgili ürünün satışının yasaklanmasına karar verildi. Bunun yanı sıra piyasada bulunan ürünlerin de toplatılması yönünde işlem başlatıldı.

BAKANLIK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvenlik açısından risk taşıdığı belirlenen ürünleri sistem üzerinden duyurmaya devam ediyor. Son kararla birlikte Nk markalı spor ürünü de güvensizliği tespit edilen ve satışına izin verilmeyen ürünler arasına dahil edildi.