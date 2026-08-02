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"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın kooperatiflerinin önemine dikkat çekip "Bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk." dedi. Bakan Göktaş, gurbetçilere seslendiği konuşmasında ise "Milletimizin asli unsuru olan gurbetçi kardeşlerimizle, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle de bir araya gelmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş hem Emirdağ'da Doğa Millet Bahçesi ve Üretici Kadın Çarşısı açılışında hem de "19. Emirdağ Gurbetçi Festivali"nde konuşmalar gerçekleştirdi.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 1

Bakan Göktaş, bir dizi programa katılmak için geldiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde helva fabrikasının açılış törenine katıldı, Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 2

Daha sonra Doğa Millet Bahçesi ve Üretici Kadın Çarşısı'nın açılışına katılan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Emirdağ'a değer katan ikinci millet bahçesini belediyenin kendi vizyonu ve gayretleri doğrultusunda hayata geçirdiğini söyledi.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 3

Bu güzel eserin şehre kazandırılmasında emek ve destek verenlere teşekkür eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 4

"İçerisinde yeşilliği olan, ailelerimizin beraber vakit geçirebileceği yerler bizler için ayrıca kıymetli. İşte bugün açılışını yaptığımız bu parklarda, kuşaklar birbirleriyle dayanışma içerisinde zaman geçiriyor, aileler, keyifli bir şekilde birbirleriyle vakit geçiriyor.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 5

Biz de 'Ailemiz geleceğimiz.' diyoruz. Aile değerlerimize, şehirlerimizin gerçek ruhuna sahip çıkmak ve yeşil alanların olduğu nefes alabilir merkezlerin yaratılması ve bunun için de aslında bir vizyon ortaya koymak çok değerli."

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 6

Göktaş, açılışı yapılan Üretici Kadın Çarşısı'nın da çok değerli ve kıymetli olduğunu vurguladı.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 7

Kadınları her alanda güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 8

"Bu çarşının, ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılmasında büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bugüne kadar 1367 kadın kooperatifinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bu kapsamda da eğitim, danışmanlık ve rehberlikle beraber markalaşma süreci ve online süreçlerinde bu platformlarla beraber özellikle bu ürünlerin satışı noktasında da katkı sağlıyoruz.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 9

Burada emek veren bütün kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu kooperatiflere bizler de bakanlık olarak inşallah destek olacağız. Onların ürünlerini daha nitelikli hale getirmesini sağlayacağız."

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 10

“AFYONKARAHİSAR'A GÜZEL PROJELER VE YATIRIMLAR GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Burada satılacak her bir ürünün Emirdağ'ın tanıtımına katkı sağlayacağına dikkati çeken Göktaş, "İnşallah, burada üretilen ürünleri bütün Türkiye'de tanıtma imkanı buluruz. İnşallah, bundan sonraki süreçlerde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eser ve hizmet siyasetimizle bütün Afyonkarahisar'a güzel projeler ve yatırımlar getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 11

"NEREDEN GELDİĞİMİZİ VE NEREYE AİT OLDUĞUMUZU HİÇBİR ZAMAN UNUTMADI"

Bakan Göktaş, Emirdağ Belediyesinin önünde düzenlenen "19. Emirdağ Gurbetçi Festivali"nde yaptığı konuşmada ise, bugün ana ocağı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 12

Bugün birliği ve beraberliği daha da güçlendirmek için bir arada olduklarını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Bizi biz yapan değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için buradayız. Bugün 19'uncusunda, geleneksel hale gelen Gurbetçi Festivali'mizde aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Aramızdaki gönül bağının mesafeleri aştığı bu güzel buluşmayı bir kez daha görüyoruz. Her birimiz Türkiye'nin uzanan güçlü sesiyiz. Ancak kalbimiz Emirdağ'ın sokaklarında atıyor. Hasretimiz de sevincimiz de Emirdağ'da buluşuyor. Memleket sevgimiz, aramızdaki tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor. Gurbette büyüdük ama çocukluğumuzun en sıcak köşesinde, en geçmiş hayallerimizde hep Emirdağ vardı. Ülkemize ve memleketimize duyduğumuz bu sevgiyi ve aidiyeti ailelerimizden öğrendik. Anamızın, babamızın sevgisi ve emeğiyle nereden geldiğimizi ve nereye ait olduğumuzu hiçbir zaman unutmadık."

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 13

Bakan Göktaş, Belçika'da ve Fransa'da yaşayan Emirdağlı hemşehrilerinin burada olduğunu belirterek, bugün bu büyük ailenin dili, kültürü ve memleket bağını koruyarak nesiller arasındaki bağları da güçlendirdiğini ifade etti.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 14

Bu büyük aileden aldığı destek sayesinde bugün burada olduğunu söyleyen Göktaş, "Belçika Parlamentosu'nda ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığım zamanlarda da her daim bu toplum yanımızda oldu. Yaşadığımız ülkelerde güçlü varlığınızın hem topluma hem de ülkemize kattığı değeri çok iyi biliyorum. Bu bağı korumanın artık hepimizin ortak bir sorumluluğu olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu nedenle, siz kıymetli kardeşlerimle sık sık bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum, ayrıca özen gösteriyorum. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında sevincinizde de sıkıntınızda da yanınızda olmaya gayret ediyorum." diye konuştu.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 15

"KURDUĞUNUZ GÜÇLÜ KÖPRÜLERİN VE KATTIĞINIZ DEĞERLERİN FARKINDAYIZ"

Göktaş, yurt dışındaki vatandaşların ülke için taşıdıkları değeri hala kavrayamayanların olduğunu dile getirdi.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 16

Gurbetçilerin emeklerini ve ülkeye kattıkları değeri yok sayanlar olduğunu söyleyen Göktaş, şöyle dedi:

"Belçika programımda Türk esnafını ziyaret etmem, bu zihniyeti gün yüzüne çıkardı. Şunu açıkça vurgulamak isterim ki bu zihniyet, vatandaşlarımızla kurduğumuz bağı hedef alıyor, milli birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alıyor. Biz bu tavrı asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir ve 86 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur. Siz bu toprakların öz evladısınız. Bu anlayışla, milletimizin asli unsuru olan gurbetçi kardeşlerimizle, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle de bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Her birinin sevincine ortak olacağız, derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz. Biz, kurduğunuz güçlü köprülerin ve kattığınız değerlerin farkındayız. Bulunduğunuz her yerde ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyorsunuz. Bunun için bizler de hizmetlerimizi yurt dışında yaşayan her bir vatandaşımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Gerek Aile Yılı'nda, gerek Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda milletimizin her bir ferdini kucaklayan, gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan her bir kardeşimizi kucaklamaya, onlara yönelik projeler ve çalışmalar yürütmeye, sürdürmeye devam edeceğiz."

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 17

Göktaş, memleket hasreti çekenler için gümrük kapılarına geldiklerinde ay yıldızlı bayrağı görmenin verdiği mutluluğu ve gururu ancak yaşayanın bildiğini söyledi.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 18

Bir zamanlar kendisinin de dedesinin kırmızı minibüsüyle aynı yolculuğu yaptığını, ilk bayrağı gördüğünde ve ilk ezanı duyduğunda yaşadığı heyecanı anlatan Göktaş, "Yıllar geçti, hala kalbim o bayrağımızı gördüğünde o küçük kızın heyecanıyla atıyor. Bundan sonra da bugün ülkemize çektiğimiz hasreti yine vatandaşlarımıza yönelik hizmet etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya, vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Programda, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da konuşma yaptı.

"Bakanlık olarak destek olacağız" diyerek duyurdu! Bakan Göktaş gurbetçilere de seslendi 19

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Mahinur Özdemir Göktaş
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