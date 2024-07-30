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  4. Bakanlık sonrası bir açıklama da TÜVTÜRK'ten! Vergi iddiaları gündem olmuştu: "Yüzde 50'si doğrudan Hazine'ye aktarılıyor"

Bakanlık sonrası bir açıklama da TÜVTÜRK'ten! Vergi iddiaları gündem olmuştu: "Yüzde 50'si doğrudan Hazine'ye aktarılıyor"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.07.2024 14:11
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi paketi düzenlemesinin ardından sosyal medyada birçok büyük şirketin vergi ödemediği iddia edilmişti. İddialar sonrası bakanlıktan açıklama gelirken vergi ödemediği iddialarına konu olan TÜVTÜRK'ten de bir açıklama geldi. TÜVTÜRK söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bakanlık sonrası bir açıklama da TÜVTÜRK'ten! Vergi iddiaları gündem olmuştu: "Yüzde 50'si doğrudan Hazine'ye aktarılıyor"

Son günlerde kamuoyuna yansıyan büyük şirketlerin vergi ödemediğine paylaşımlar gündem olurken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan iddialara ilişkin olarak yazılı açıklama gelmişti. Bakanlığın ardından TÜVTÜRK de vergi ödemediği iddiaları reddetti. TÜVTÜRK, yaptığı açıklamada, araç muayene hizmetlerine ilişkin elde edilen gelirlerin yüzde 50'sinin doğrudan hazineye aktarıldığını belirtti.

Ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'unun ilgili kamu idarelerine ödendiği bilgisini paylaşan TÜVTÜRK, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda 2023'te yapılan kamu ödemeleri, imtiyaz sözleşmesi kapsamında ödenen yüzde 50 devlet payı 6,51 milyar lira, ödenen KDV 1,83 milyar lira, ödenen kurumlar vergisi 482 milyon lira, ödenen gelir vergileri ve SGK primleri 278,57 milyon lira olarak yer almaktadır.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Buna ek olarak tüm Türkiye'de faaliyet gösteren 42 iş ortağımızın da kendi vergi ve SGK mükellefiyetleri bulunmaktadır. Söz konusu haberleri yapan, yayan, gerçek veya tüzel tüm kişiler hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Tüvtürk vergi iddia
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