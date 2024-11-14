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Bakanlık'tan yeni liste! Sucuk ve kıymayı öyle bir yapmışlar ki... 'Yok artık!' dedirtti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.11.2024 12:27
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıda listesine yeni markaları eklemeye devam ediyor. Vatandaşların alışveriş yapmadan önce mutlaka kontrol ettiği gıda listesi uzadıkça uzadı. Dev markalardan küçük markalara kadar her bir gıda ürününün denetlendiği bu dönemde alınan numuneler Bakanlığın laboratuvarın inceliyor.

Bakanlık'tan yeni liste! Sucuk ve kıymayı öyle bir yapmışlar ki... 'Yok artık!' dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı taklit ve tağşiş listesi iyice uzadı. Peynirler, zeytinyağları, et ürünleri, börek markaları derken vatandaş listeye bakmadan hareket edemez oldu. Bakanlığın düzenli olarak paylaştığı listeye yeni ürünler eklendi. Küçük esnaftan zincir marketlere, lokantalara kadar gıda ürünü satan tüm işletmeler denetleniyor.

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Market raflarında yer alan iki bal markasında tağşiş ürün tespiti gündem olmuştu. Peynirden natamasin, sucuktan dil derken bugün yine et ürünleri gündem oldu. Vatandaş et ürünlerine artık daha fazla dikkat ediyorken listeye ışıl işlem görmüş piliç sucuğu ve dana-kuzu kıymaları da eklendi.

LİSTEYE SUCUK VE KIYMA DA EKLENDİ

Buna göre, Afyonkarihisar merkezli "İsmail Dönmez Osmanlı" ve "Yensel" markalarına ait sucuklarda "mekanik ayrılmış kanatlı eti" bulundu. Mersin'de hizmet veren İstanbul Et ve Şarküteri ile Pozcu Kasabı'nın dana/kuzu kıymalarında ise kanatlı eti tespit edildi.

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MEKANİK AYRILMIŞ KANATLI ETİ NEDİR?

Kanatlı hayvanların karkaslarındaki etlerin, bu etleri meydana getiren kas liflerinin yapısının kaybolmasına veya değişmesine sebep olan mekanik yöntemler kullanılarak alınması ile elde edilen ürünü ifade ediyor.

Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren işletmelere veya doğrudan son tüketiciye mekanik ayrılmış kırmızı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti satışı yapılamaz ve bu işletmelerde mekanik ayrılmış kırmızı et ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanılamaz.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı kıyma sucuk
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